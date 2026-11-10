فرنسا تحذّر من خطر تجدد التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران

باريس-سانا
حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الثلاثاء، من أن خطر تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران لم يُستبعد تماماً، مشيراً إلى أن الجهود الدبلوماسية تتركز على تجنب استئناف الضربات والتوصل إلى حل سياسي.
ونقلت وكالة فرانس برس عن بارو قوله خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزاري لمجموعة السبع في باريس: إن احتمال استئناف الضربات والتصعيد لا يزال قائماً ما دفع الوزراء إلى تخصيص وقت وجهد كبيرين لمناقشة الملف مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ثم مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.
وأضاف أن باريس تدعم الجهود التي تبذلها دول المنطقة لإيجاد مسار يضمن تحرير مضيق هرمز أو إعادة فتحه، والتوصل إلى تسوية سياسية تحول دون تجدد الضربات العسكرية.
وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس، يومي 9 و10 تشرين الثاني الجاري، اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، لبحث عدد من الملفات الدولية، وفي مقدمتها تطورات الحرب في الشرق الأوسط، ودعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً، وتعزيز أمن قطاع الطاقة فيها.
وفي سياق آخر، أعلن بارو وجود توافق بين دول مجموعة السبع على ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان، عقب الانسحاب المقرر لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” نهاية العام الجاري، موضحاً أن التوافق يشمل ضرورة الإسراع في وضع هيكلية أمنية جديدة للمنطقة.
وتسعى فرنسا إلى وضع آلية تضمن وجوداً دولياً بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة في المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي تحت ضغط أمريكي، حيث ترغب باريس، بالتعاون مع روما، في تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتخلف يونيفيل.