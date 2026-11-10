فرنسا تحذّر من خطر تجدد التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران

باريس-سانا‏

حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الثلاثاء، من أن خطر تجدد ‏التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران لم يُستبعد تماماً، مشيراً إلى أن الجهود ‏الدبلوماسية تتركز على تجنب استئناف الضربات والتوصل إلى حل سياسي.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن بارو قوله خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع ‏وزاري لمجموعة السبع في باريس: إن احتمال استئناف الضربات والتصعيد لا يزال ‏قائماً ما دفع الوزراء إلى تخصيص وقت وجهد كبيرين لمناقشة الملف مع وزير ‏الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ثم مع رئيس الوزراء وزير الخارجية ‏القطري محمد ‏بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.‏

وأضاف أن باريس تدعم الجهود التي تبذلها دول المنطقة لإيجاد مسار يضمن تحرير ‏مضيق هرمز أو إعادة فتحه، والتوصل إلى تسوية سياسية تحول دون تجدد الضربات ‏العسكرية.‏

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس، يومي 9 و10 تشرين الثاني الجاري، اجتماع ‏وزراء خارجية مجموعة السبع، لبحث عدد من الملفات الدولية، وفي مقدمتها تطورات ‏الحرب في الشرق الأوسط، ودعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً، وتعزيز أمن قطاع الطاقة ‏فيها.‏

وفي سياق آخر، أعلن بارو وجود توافق بين دول مجموعة السبع على ضرورة تجنب ‏حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان، عقب الانسحاب المقرر لقوة الأمم المتحدة المؤقتة ‏في لبنان “يونيفيل” نهاية العام الجاري، موضحاً أن التوافق يشمل ضرورة الإسراع في ‏وضع هيكلية أمنية جديدة للمنطقة.‏

وتسعى فرنسا إلى وضع آلية تضمن وجوداً دولياً بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة في ‏المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي تحت ضغط أمريكي، حيث ترغب باريس، ‏بالتعاون مع روما، في تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتخلف يونيفيل.‏