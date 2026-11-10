وزير الخارجية الإيطالي يؤكد دعم بلاده لمبادرات أمريكا للحلول التفاوضية للنزاعات

باريس-سانا
أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء دعم بلاده لكل مبادرة أمريكية تسهم في تعزيز الحوار والتوصل إلى حلول تفاوضية للنزاعات، بما فيها الحرب الروسية الأوكرانية وأمن الممرات البحرية.
وقال تاياني في منشور على منصة “إكس” عقب لقائه نظيره الأمريكي ماركو روبيو في باريس: “نجدد دعمنا لخفض التصعيد في أوكرانيا، وفي مضيق هرمز وباب المندب ومنطقة الخليج بأسرها، كما نؤكد دعمنا لكل مبادرة أمريكية تسهم في تعزيز الحوار والتوصل إلى حلول تفاوضية للنزاعات”.
وأشار تاياني إلى “أهمية المحادثات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي”، معتبراً أن ”الهدف الأساسي منها هو تهيئة الأرضية لإطلاق مفاوضات تدعم استقلال وأمن أوكرانيا، وتسهم في الوقت ذاته في ترسيخ منظومة الأمن المتبادل في القارة الأوروبية”.
كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في فنزويلا، حيث أكد تاياني “استمرار العمل المشترك بين البلدين لدعم الاستقرار ومساندة فنزويلا في استكمال مسارها الديمقراطي للوصول إلى انتخابات حرة”.
وتستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي 10 و11 تشرين الثاني الجاري، جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية، في أول لقاء مباشر بين وفدي البلدين منذ شباط الماضي، وسط مساعٍ أمريكية لدفع الطرفين نحو تسوية تنهي الحرب، وخلافات مستمرة بشأن الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد الحرب.