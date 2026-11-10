وزير الخارجية الإيطالي يؤكد دعم بلاده لمبادرات أمريكا للحلول التفاوضية للنزاعات

باريس-سانا‏

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء دعم بلاده لكل مبادرة أمريكية تسهم ‏في تعزيز الحوار والتوصل إلى حلول تفاوضية للنزاعات، بما فيها الحرب الروسية الأوكرانية ‏وأمن الممرات البحرية‎.‎

وقال تاياني في منشور على منصة “إكس” عقب لقائه نظيره الأمريكي ماركو روبيو في باريس: “نجدد دعمنا لخفض ‏التصعيد في أوكرانيا، وفي مضيق هرمز وباب المندب ومنطقة الخليج بأسرها، كما نؤكد دعمنا ‏لكل مبادرة أمريكية تسهم في تعزيز الحوار والتوصل إلى حلول تفاوضية للنزاعات”.

وأشار تاياني إلى “أهمية المحادثات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي”، معتبراً أن ‌‏”الهدف الأساسي منها هو تهيئة الأرضية لإطلاق مفاوضات تدعم استقلال وأمن أوكرانيا، ‏وتسهم في الوقت ذاته في ترسيخ منظومة الأمن المتبادل في القارة الأوروبية”.

كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في فنزويلا، حيث أكد تاياني “استمرار العمل ‏المشترك بين البلدين لدعم الاستقرار ومساندة فنزويلا في استكمال مسارها الديمقراطي للوصول ‏إلى انتخابات حرة”.‎

وتستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي 10 و11 تشرين الثاني الجاري، جولة جديدة من ‌‏‌‏المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية، في أول لقاء مباشر بين وفدي البلدين منذ ‏شباط ‌‏الماضي، وسط مساعٍ أمريكية لدفع الطرفين نحو تسوية تنهي الحرب، وخلافات مستمرة ‏بشأن ‌‏الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد الحرب‎.‎