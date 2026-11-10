كندا تعيد فرض عقوبات على 11 كياناً إيرانياً على خلفية أنشطتها النووية والصاروخية

أوتاوا-سانا



أعلنت وزارة الخارجية الكندية إعادة فرض العقوبات على 11 كياناً إيرانياً، بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة المتعلقة بإيران، على خلفية مساهمتها في الأنشطة النووية الحساسة للانتشار وبرنامج الصواريخ الباليستية أو تمويل أنشطة ضارة.



وقالت الوزارة في بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء: إن القرار يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعطيل الشبكات المالية الإيرانية الداعمة للبرنامج النووي، والحد من وصول إيران إلى التقنيات الحساسة والتمويل، مشيرةً إلى أن الخطوة تتزامن مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع “G7” في باريس.



وجاء في البيان، أن كندا تدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية، واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير، والعودة إلى المفاوضات، مؤكدةً استمرار التنسيق مع شركاء مجموعة السبع والمجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق شامل وقابل للتحقق ودائم يعالج البرنامج النووي الإيراني، ويعزز الأمن الإقليمي والدولي.



وفرضت كندا منذ عام 2010 عقوبات على أكثر من 500 فرد وكيان إيراني بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة، وقانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين، المعروف بقانون “ماغنيتسكي”.



‏وأزالت كندا هذه الكيانات من القوائم في عام 2016 اعترافاً بتقدم إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، التي وضعت تدابير لضمان بقاء البرنامج النووي الإيراني سلمياً فقط، لتعود طهران بعد ذلك إلى المماطلة وعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).