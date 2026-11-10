‏”أدنوك” الإماراتية تدرس مسارات تصدير بديلة في ظل اضطرابات مضيق هرمز‏

دبي-سانا
أعلنت شركة “أدنوك” للغاز الإماراتية، أنها تدرس خيارات ومسارات بديلة لنقل الغاز إلى عملائها، في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز جراء الحرب مع إيران.
ونقلت وكالة رويترز عن الرئيسة التنفيذية للشركة، فاطمة محمد النعيمي، قولها خلال مؤتمر عبر الهاتف عُقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة نتائج الربع الثالث: إن الشركة أجرت خلال الأشهر الماضية تقييماً لوسائل نقل مختلفة ودرست مسارات بديلة لضمان إيصال الغاز إلى عملائها، مؤكدةً أن أي قرار نهائي لم يُتخذ حتى الآن.
وجاءت تصريحات النعيمي رداً على سؤال بشأن إمكانية تطوير قدرات تصديرية في إمارة الفجيرة شرقي الإمارات، التي أصبحت منفذاً مهماً لصادرات النفط الخام منذ تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
من جهته، قال المدير المالي للشركة، بيتر فان دريل: إن مشروعاً محتملاً للغاز الطبيعي المسال في الفجيرة لا يزال قيد الدراسة، موضحاً أن الشركة تواصل تقييم المشروع، وستعلن التفاصيل بعد اتخاذ القرار.
وأشار فان دريل، إلى تسجيل زيادة مطردة في عدد السفن العابرة لمضيق هرمز، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ومن جانب آخر، تواصل مجموعة “أدنوك” تنفيذ مشروع “الرويس للغاز الطبيعي المسال”، الذي كان من المخطط إقامته في الفجيرة، قبل أن تقرر المجموعة عام 2023 نقله إلى مدينة الرويس الصناعية في إمارة أبو ظبي، ليكون أقرب إلى عملياتها الرئيسة، ومن المقرر أن يبدأ المشروع تصدير شحناته في أواخر عام 2028 أو أوائل عام 2029، بطاقة إنتاجية تصل إلى 9.6 ملايين طن سنوياً.
وسجلت “أدنوك للغاز” صافي دخل بلغ 1.34 مليار دولار خلال الربع المنتهي في 30 أيلول الماضي، مستقراً تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تضاعف مقارنة بالربع السابق، مدعوماً بارتفاع الإنتاج والأسعار وتحسن كميات الصادرات.
وتستند توقعات الشركة بتحقيق صافي ربح لا يقل عن أربع مليارات دولار خلال عام 2026 إلى افتراض بقاء مستويات الصادرات في الربع الرابع قريبة من مستويات الربع الثالث.