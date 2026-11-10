‏”أدنوك” الإماراتية تدرس مسارات تصدير بديلة في ظل اضطرابات مضيق هرمز‏

دبي-سانا‏

أعلنت شركة “أدنوك” للغاز الإماراتية، أنها تدرس خيارات ومسارات بديلة لنقل الغاز إلى عملائها، ‏في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز جراء الحرب مع إيران. ‏

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيسة التنفيذية للشركة، فاطمة محمد النعيمي، قولها خلال مؤتمر عبر ‏الهاتف عُقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة نتائج الربع الثالث: إن الشركة أجرت خلال الأشهر الماضية ‏تقييماً لوسائل نقل مختلفة ودرست مسارات بديلة لضمان إيصال الغاز إلى عملائها، مؤكدةً أن أي ‏قرار نهائي لم يُتخذ حتى الآن.‏

وجاءت تصريحات النعيمي رداً على سؤال بشأن إمكانية تطوير قدرات تصديرية في إمارة الفجيرة ‏شرقي الإمارات، التي أصبحت منفذاً مهماً لصادرات النفط الخام منذ تعطل حركة الملاحة عبر ‏مضيق هرمز.‏

من جهته، قال المدير المالي للشركة، بيتر فان دريل: إن مشروعاً محتملاً للغاز الطبيعي المسال في ‏الفجيرة لا يزال قيد الدراسة، موضحاً أن الشركة تواصل تقييم المشروع، وستعلن التفاصيل بعد ‏اتخاذ القرار.‏

وأشار فان دريل، إلى تسجيل زيادة مطردة في عدد السفن العابرة لمضيق هرمز، من دون تقديم ‏مزيد من التفاصيل.‏

ومن جانب آخر، تواصل مجموعة “أدنوك” تنفيذ مشروع “الرويس للغاز الطبيعي المسال”، الذي ‏كان من المخطط إقامته في الفجيرة، قبل أن تقرر المجموعة عام 2023 نقله إلى مدينة الرويس ‏الصناعية في إمارة أبو ظبي، ليكون أقرب إلى عملياتها الرئيسة، ومن المقرر أن يبدأ المشروع ‏تصدير شحناته في أواخر عام 2028 أو أوائل عام 2029، بطاقة إنتاجية تصل إلى 9.6 ملايين ‏طن سنوياً.‏

وسجلت “أدنوك للغاز” صافي دخل بلغ 1.34 مليار دولار خلال الربع المنتهي في 30 أيلول ‏الماضي، مستقراً تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تضاعف مقارنة بالربع ‏السابق، مدعوماً بارتفاع الإنتاج والأسعار وتحسن كميات الصادرات.‏

وتستند توقعات الشركة بتحقيق صافي ربح لا يقل عن أربع مليارات دولار خلال عام 2026 إلى ‏افتراض بقاء مستويات الصادرات في الربع الرابع قريبة من مستويات الربع الثالث.‏