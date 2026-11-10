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ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان المستجدات في ‏المنطقة ‏

222 ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان المستجدات في ‏المنطقة ‏
ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن ‏سلمان بن ‏عبد العزيز آل سعود خلال اتصال ‏هاتفي مع رئيس وزراء كندا مارك كارني- سانا

الرياض-سانا‏

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن ‏سلمان بن ‏عبد العزيز آل سعود، اليوم الإثنين خلال اتصال ‏هاتفي مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، مستجدات الأوضاع ‏في المنطقة، وتداعيات اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة.‏

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين بحثا أيضاً في ‏الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك ‏وسبل تعزيزه وتطويره في عدد من المجالات.‏

وعبر كارني عن إدانة بلاده للاعتداءات التي تشنها ميليشيا ‏الحوثي على المملكة، مؤكداً تضامن بلاده مع المملكة في ‏مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على ‏أراضيها.‏

ويأتي هذا الاتصال في إطار تنسيق الجهود وتعزيز التشاور ‏بشأن التطورات الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة والملاحة ‏والاستقرار الإقليمي.‏

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