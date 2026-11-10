ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان المستجدات في ‏المنطقة ‏

الرياض-سانا
بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الإثنين خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين بحثا أيضاً في الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في عدد من المجالات.
وعبر كارني عن إدانة بلاده للاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة، مؤكداً تضامن بلاده مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
ويأتي هذا الاتصال في إطار تنسيق الجهود وتعزيز التشاور بشأن التطورات الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة والملاحة والاستقرار الإقليمي.