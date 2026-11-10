الأمم المتحدة: الحرب في أوكرانيا تزداد خطورة والوضع الإنساني يتدهور

نيويورك-سانا

أعلنت مديرة شعبة أوروبا وآسيا الوسطى في إدارتي الشؤون السياسية وعمليات السلام بالأمم ‏المتحدة كايوكو غوتو، أن الحرب في أوكرانيا تزداد خطورة ويصعب أكثر التنبؤ بمسارها، بعد نحو خمس سنوات شهدت مستويات قياسية من الموت والدمار ومعاناة المدنيين.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن غوتو، قولها اليوم الإثنين، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي: إن “الوضع في أوكرانيا ازداد سوءاً وخطورة، ولا يزال ملايين المدنيين الأوكرانيين يتعرضون لنيران مستمرة، في ظل تكثيف الاتحاد الروسي لهجماته على المراكز السكانية والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء أوكرانيا”.

وكررت غوتو إدانة الأمين العام للأمم المتحدة الشديدة لتلك الهجمات، مشيرة إلى أنه مع استمرار تصاعدها بلغت أعداد الضحايا المدنيين في أوكرانيا مستويات قياسية.

وبحسب الأرقام التي تحققت منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بلغ عدد المدنيين الذين قتلوا في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية ما لا يقل عن 17968 شخصاً، بينهم 874 طفلاً، فيما أصيب 57713 مدنياً على الأقل، بينهم 3504 أطفال.

وقالت غوتو: إن الأمين العام أعرب أيضاً عن القلق إزاء التقارير المستمرة حول وقوع ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية داخل أراضي روسيا.

تحذيرات من استهداف منشآت الطاقة وأمن الملاحة

حذرت غوتو من أن الهجمات على البنية التحتية للطاقة تهدد التشغيل الآمن للمنشآت النووية في أوكرانيا، مجددة الدعوة إلى وقف هذه الهجمات فوراً، لما تسببه من معاناة إنسانية ونزوح إضافي، ولا سيما مع حلول فصل الشتاء.

ولفتت إلى أن الحوادث في البحر الأسود، التي تؤثر في حركة الملاحة التجارية، لا تزال تلقي بظلالها على الأمن الغذائي العالمي، داعية إلى حماية السفن المدنية والبنية التحتية للموانئ، وخفض التصعيد، والتوصل إلى ترتيبات عملية تضمن سلامة الملاحة.

ورحبت غوتو بالجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة والمبادرات الإقليمية الأخرى لتعزيز الحوار، مؤكدة أن الهجمات المتواصلة لا تنسجم مع المساعي الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى تسوية، ومشددة على أن وقف إطلاق النار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في أوكرانيا.

خطر تفاقم الأزمة الإنسانية

من جهته، حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، محمد يحيى من استمرار تدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا منذ أشهر، مشيراً إلى أن الأيام الماضية شهدت مزيداً من الموت والدمار، وأعادت المخاوف من تداعيات شتاء جديد في ظل عدم موثوقية إمدادات الكهرباء والتدفئة والمياه.

وقال يحيى: إن انقطاع الكهرباء أو التدفئة أو المياه مع حلول الشتاء يُعرِّض مزيداً من الأرواح للخطر، مؤكداً ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وممتلكاتهم، في ظل الارتفاع الحاد في الهجمات التي تستهدفهم خلال العام الجاري.

وشدد على أن المساعدات الإنسانية، رغم أهميتها في مساعدة السكان على مواجهة انقطاع الكهرباء، لا يمكن أن تكون بديلاً عن شبكة كهرباء تتعرض للتدمير المتكرر جراء الهجمات، داعياً إلى حماية المدنيين والبنية التحتية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار تبادل روسيا وأوكرانيا الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، التي استهدفت منشآت حيوية وبنى تحتية في البلدين، بالتزامن مع اتهام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بتكثيف هجماتها على منشآت الطاقة، قبيل محادثات ثلاثية مقررة في أبوظبي بوساطة أمريكية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جدد مؤخراً دعوته إلى وقف فوري وشامل وغير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى سلام عادل ودائم.