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المفوضية الأوروبية تطالب إسرائيل بضمان وصول ‏المساعدات الإنسانية إلى غزة

thumbs b c ff05e8dda10f8370dedad9456f1e3d67 المفوضية الأوروبية تطالب إسرائيل بضمان وصول ‏المساعدات الإنسانية إلى غزة
مقر المفوضية الأوروبية-بروكسل وكالة الأناضول


بروكسل-سانا

طالبت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، إسرائيل ‏بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى ‏قطاع غزة.‏
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وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية إيفا هرنسيروفا، ‏خلال إحاطة صحفية في بروكسل نقلتها وكالة آكي، أنه ‏يجب على إسرائيل السماح بدخول المساعدات ‏والعاملين في المجال الإنساني إلى القطاع دون عوائق.‏

وبيّنت المتحدثة، أن أوضاع السكان داخل قطاع غزة ‏تدهورت بشكل ‏ملحوظ جراء الأمطار الغزيرة التي ‏هطلت مؤخراً على ‏المخيمات.‏

وكان نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة ‏لعملية السلام ‏رامز الأكبروف، حذر في وقت سابق اليوم الإثنين من ‏تفاقم الأوضاع ‏الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، مع ‏قرب ‏حلول فصل الشتاء، في ظل اتساع ‏رقعة النزوح ‏وتضرر الخيام بفعل الأمطار، ‏ونقص مستلزمات ‏الإغاثة.‏

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