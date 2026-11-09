المفوضية الأوروبية تطالب إسرائيل بضمان وصول ‏المساعدات الإنسانية إلى غزة

بروكسل-سانا
طالبت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، إسرائيل بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى قطاع غزة.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية إيفا هرنسيروفا، خلال إحاطة صحفية في بروكسل نقلتها وكالة آكي، أنه يجب على إسرائيل السماح بدخول المساعدات والعاملين في المجال الإنساني إلى القطاع دون عوائق.
وبيّنت المتحدثة، أن أوضاع السكان داخل قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً على المخيمات.
وكان نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام رامز الأكبروف، حذر في وقت سابق اليوم الإثنين من تفاقم الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، مع قرب حلول فصل الشتاء، في ظل اتساع رقعة النزوح وتضرر الخيام بفعل الأمطار، ونقص مستلزمات الإغاثة.