مباحثات يمنية أممية حول تطورات الأوضاع الإنسانية ‏في اليمن

عدن-سانا‏

بحثت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، هاتفياً ‏اليوم الإثنين، مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ‏ميريانا سبوليا ريتش إيغر، تطورات الأوضاع الإنسانية ‏في اليمن، في ظل تصاعد انتهاكات ميليشيا الحوثي، ‏ولا سيما في مدينة تعز، وسبل تعزيز التعاون الإنساني ‏بين الحكومة اليمنية واللجنة الدولية.‏

وذكرت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نشرته على ‏موقعها الرسمي، أن الوزيرة الزوبة استعرضت خلال ‏الاتصال التداعيات الإنسانية لاستمرار حصار ميليشيا ‏الحوثي مدينة تعز، الذي دخل عامه الثاني عشر، وما ‏يترتب عليه من إغلاق للطرق وعرقلة وصول المواد ‏الغذائية والأدوية والإمدادات الأساسية، الأمر الذي ‏يفاقم معاناة المدنيين ويهدد بتوقف خدمات حيوية في ‏المستشفيات جراء نقص الوقود.‏

ودعت الزوبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى العمل ‏على تيسير إيصال الوقود والإمدادات الطبية إلى مدينة ‏تعز بصورة عاجلة ومنتظمة، وتكثيف الجهود الرامية ‏إلى الإفراج عن المحتجزين لدى الميليشيا، مستعرضة ‏في الوقت نفسه أوضاع موظفي الأمم المتحدة والعاملين ‏في المجال الإنساني الذين اختطفتهم الميليشيا.‏

من جانبها، أعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب ‏الأحمر عن تقديرها لتعاون الحكومة اليمنية مع بعثة ‏اللجنة والتسهيلات المقدمة لها، مؤكدة التزام اللجنة ‏بمبادئ الحياد وقواعد العمل الإنساني، وحرصها على ‏مواصلة أنشطتها ومتابعة ملف المحتجزين والمخفيين ‏قسراً.‏

ويأتي هذا الاتصال في ظل استمرار التداعيات ‏الإنسانية للحصار المفروض على مدينة تعز منذ ‏سنوات، وما يرافقه من قيود على حركة المدنيين ‏ووصول المساعدات والإمدادات الأساسية، إلى جانب ‏المخاوف المتزايدة على سلامة العاملين في المجال ‏الإنساني وموظفي المنظمات الدولية في اليمن.