مباحثات يمنية أممية حول تطورات الأوضاع الإنسانية ‏في اليمن

عدن-سانا
بحثت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، هاتفياً اليوم الإثنين، مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبوليا ريتش إيغر، تطورات الأوضاع الإنسانية في اليمن، في ظل تصاعد انتهاكات ميليشيا الحوثي، ولا سيما في مدينة تعز، وسبل تعزيز التعاون الإنساني بين الحكومة اليمنية واللجنة الدولية.
وذكرت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن الوزيرة الزوبة استعرضت خلال الاتصال التداعيات الإنسانية لاستمرار حصار ميليشيا الحوثي مدينة تعز، الذي دخل عامه الثاني عشر، وما يترتب عليه من إغلاق للطرق وعرقلة وصول المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الأساسية، الأمر الذي يفاقم معاناة المدنيين ويهدد بتوقف خدمات حيوية في المستشفيات جراء نقص الوقود.
ودعت الزوبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى العمل على تيسير إيصال الوقود والإمدادات الطبية إلى مدينة تعز بصورة عاجلة ومنتظمة، وتكثيف الجهود الرامية إلى الإفراج عن المحتجزين لدى الميليشيا، مستعرضة في الوقت نفسه أوضاع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين اختطفتهم الميليشيا.
من جانبها، أعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تقديرها لتعاون الحكومة اليمنية مع بعثة اللجنة والتسهيلات المقدمة لها، مؤكدة التزام اللجنة بمبادئ الحياد وقواعد العمل الإنساني، وحرصها على مواصلة أنشطتها ومتابعة ملف المحتجزين والمخفيين قسراً.
ويأتي هذا الاتصال في ظل استمرار التداعيات الإنسانية للحصار المفروض على مدينة تعز منذ سنوات، وما يرافقه من قيود على حركة المدنيين ووصول المساعدات والإمدادات الأساسية، إلى جانب المخاوف المتزايدة على سلامة العاملين في المجال الإنساني وموظفي المنظمات الدولية في اليمن.