كندا تؤكد أهمية المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة في الإمارات

باريس-سانا

أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أهمية المحادثات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي هذا الأسبوع، بوساطة أمريكية، معتبرة أن استعداد الجانبين لبحث تسوية محتملة تنهي الحرب يمثل تطوراً إيجابياً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أناند قولها، اليوم الإثنين، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس: “إن الطرفين لم يجلسا إلى طاولة المفاوضات منذ فترة، ولذلك أود التأكيد على أهمية الاجتماع في أبو ظبي”.

وأضافت: “أثق بأنّ الطرفين مستعدّان لبحث تسوية محتملة، وهذا أمر إيجابي”.

ومن المقرر أن تعقد المحادثات الروسية الأوكرانية يومي 10 و11 تشرين الثاني الجاري في أبو ظبي، بوساطة أمريكية، في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد حل للحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في شباط عام 2022.

وتكثف الدول الأوروبية تحركاتها الدبلوماسية لضمان أن تكون أي تسوية محتملة للحرب منصفة لأوكرانيا، مع التشديد على ضرورة التشاور مع الحلفاء الأوروبيين بشأن الترتيبات الأمنية المرتبطة بمستقبل القارة، وعدم تقديم ضمانات أمنية لروسيا من دون التنسيق معهم.