الإثنين 9 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: كندا تؤكد أهمية المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة في الإمارات
بحث
بحث
sana-logo-mobile

كندا تؤكد أهمية المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة في الإمارات

5115b0a413c76d7c3af673d47facc054 89321370 كندا تؤكد أهمية المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة في الإمارات
وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند-باريس-وكالة AFP

باريس-سانا

أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أهمية المحادثات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي هذا الأسبوع، بوساطة أمريكية، معتبرة أن استعداد الجانبين لبحث تسوية محتملة تنهي الحرب يمثل تطوراً إيجابياً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أناند قولها، اليوم الإثنين، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس: “إن الطرفين لم يجلسا إلى طاولة المفاوضات منذ فترة، ولذلك أود التأكيد على أهمية الاجتماع في أبو ظبي”.

وأضافت: “أثق بأنّ الطرفين مستعدّان لبحث تسوية محتملة، وهذا أمر إيجابي”.

ومن المقرر أن تعقد المحادثات الروسية الأوكرانية يومي 10 و11 تشرين الثاني الجاري في أبو ظبي، بوساطة أمريكية، في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد حل للحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في شباط عام 2022.

وتكثف الدول الأوروبية تحركاتها الدبلوماسية لضمان أن تكون أي تسوية محتملة للحرب منصفة لأوكرانيا، مع التشديد على ضرورة التشاور مع الحلفاء الأوروبيين بشأن الترتيبات الأمنية المرتبطة بمستقبل القارة، وعدم تقديم ضمانات أمنية لروسيا من دون التنسيق معهم.

كوريا الجنوبية والهند تعززان التعاون في سلاسل إمدادات الطاقة
اتفاق غير مسبوق أم انفجار محتمل.. جولة مفاوضات ثالثة بين طهران وواشنطن
نادي الأسير الفلسطيني: إسرائيل اعتقلت حوالي 23 ألفاً من الضفة الغربية منذ 2023
الجيش الأمريكي يعلن الانتهاء من تنفيذ ضربات ضد إيران رداً على إسقاط مروحية  
مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار