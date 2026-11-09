وزير الزراعة التركي يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة أزمات المناخ

أنقرة-سانا

دعا وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي إلى تعزيز التعاون الدولي، والاستفادة من التقنيات الرقمية لمواجهة الأزمات والمخاطر المناخية التي تهدد العالم.



ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” عن يوماقلي قوله خلال كلمة ألقاها في جلسة خاصة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 31” COP31 “، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية: إن “النظم الغذائية العالمية تواجه تهديدات متزايدة وغير مسبوقة نتيجة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة والجفاف والفيضانات والظواهر الجوية المتطرفة”.



ودعا يوماقلي إلى الاعتماد على التكنولوجيا والبيانات، مشدداً على ضرورة “تسخير البيانات العلمية والتقنيات الرقمية المتطورة لمواجهة المخاطر المناخية والأزمات البيئية، لضمان وصول المنتجين والمزارعين إلى المعلومات والأدوات المناسبة التي تمكنهم من التكيف مع هذه التغيرات”.



وأكد أن الهدف الأساسي لبلاده يكمن في الحفاظ على استمرارية الإنتاج الزراعي وحماية مصادر رزق المزارعين، مع ضمان نقل الموارد الطبيعية إلى الأجيال القادمة”.



وشدد يوماقلي على أهمية العمل الجماعي المشترك، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي دولة مواجهة هذه التحديات بمفردها، وداعياً إلى تكثيف الخطوات العملية المشتركة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم المنتجين، وتعزيز استمرارية الإمدادات الغذائية في مواجهة الأزمات.



وافتُتحت اليوم الإثنين في مدينة أنطاليا فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 31″COP31″والذي يُعقد في الفترة الممتدة بين 9 و20 تشرين الثاني الجاري وسط مشاركة دولية واسعة، وبترتيبات قيادة مشتركة مع أستراليا، حيث تستضيفه تركيا، بينما تقود أستراليا المفاوضات.