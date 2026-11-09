السعودية وعُمان تدعوان لمواصلة الجهود الدبلوماسية ‏لاحتواء التصعيد في المنطقة

الرياض-سانا
دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد بالمنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته بحسابها في منصة “إكس” أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال الأوضاع الإقليمية في ظل التطورات الأخيرة، وأكدا على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لاحتواء الأزمة، بما يسهم في الحفاظ على أمن الملاحة وسلامة الممرات البحرية، والحد من انعكاسات الأحداث على أمن المنطقة واستقرارها.
وكان الوزير السعودي دعا خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في الخامس من الشهر الجاري، إلى تغليب الحوار وإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية، لتجنب تجدد المواجهات العسكرية في المنطقة وتداعياتها.
وتأتي المباحثات في ظل جهود وساطة تقودها قطر وباكستان، بالتنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين، لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى حلول تنهي الحرب وتعالج الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، والعقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز.