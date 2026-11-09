السعودية وعُمان تدعوان لمواصلة الجهود الدبلوماسية ‏لاحتواء التصعيد في المنطقة

الرياض-سانا‏

دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال ‏اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد ‏البوسعيدي، إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لاحتواء ‏التصعيد بالمنطقة.‏

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وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته ‏بحسابها في منصة “إكس” أن الوزيرين بحثا خلال ‏الاتصال الأوضاع الإقليمية في ظل التطورات الأخيرة، ‏وأكدا على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية ‏الرامية لاحتواء الأزمة، بما يسهم في الحفاظ على أمن ‏الملاحة وسلامة الممرات البحرية، والحد من ‏انعكاسات الأحداث على أمن المنطقة واستقرارها.‏

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وكان الوزير السعودي دعا خلال اتصال هاتفي مع ‏نظيره المصري بدر ‏عبد العاطي، في الخامس من ‏الشهر الجاري، إلى تغليب الحوار وإتاحة مزيد من ‏الوقت للدبلوماسية، لتجنب ‏تجدد المواجهات العسكرية ‏في المنطقة وتداعياتها.

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وتأتي المباحثات في ظل جهود وساطة تقودها قطر ‏وباكستان، بالتنسيق مع شركاء إقليميين ‏ودوليين، ‏لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ‏والتوصل إلى حلول تنهي الحرب ‏وتعالج الخلافات ‏المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، والعقوبات وأمن ‏الملاحة في مضيق هرمز.‏