كوشنر: ترامب مصمم على إنهاء الحرب في أوكرانيا وبناء أسس سلام دائم

واشنطن-سانا

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص جاريد كوشنر أن الرئيس دونالد ترامب مصمم على وضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا التي تسببت بخسائر فادحة في الأرواح، وألحقت دماراً ومعاناة هائلة.



وقال كوشنر في منشور على منصة إكس: “نحن نعمل بجد للتوصل إلى حل من خلال التفاوض لتحقيق سلام دائم وتهيئة الظروف لقيام أوكرانيا ذات سيادة وآمنة ومزدهرة ضمن بيئة أمنية أوروبية أكثر استقراراً”.



وأضاف كوشنر: “قبيل بدء المحادثات الثلاثية التي ستستمر يومين مع أوكرانيا وروسيا في أبو ظبي سأجتمع مع شركائنا من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا لاستكمال التنسيق والمشاورات التي أجريناها على مدار الأسابيع القليلة الماضية بشأن الأمن الأوروبي ومستقبل أوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب”.



واعتبر كوشنر أن “التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة يتطلب انخراطاً مباشراً بين روسيا وشركائنا الأوروبيين حول الترتيبات الأمنية الأوسع التي تعنيهم، ونأمل أن تهيئ مناقشات أبو ظبي الظروف الملائمة لبدء هذا الانخراط في المستقبل القريب كجزء من عملية متعددة الأطراف أكثر شمولاً”.



وأوضح كوشنر أن العمل يتركز على 4 أولويات مترابطة، هي إنهاء القتال ووضع ضمانات وترتيبات أمنية موثوقة لمرحلة ما بعد الحرب من شأنها تقليل مخاطر تجدد النزاع، وإعداد خطة اقتصادية شاملة لتحقيق الازدهار في أوكرانيا، وتعزيز التدابير الإنسانية لتخفيف المعاناة ومعالجة التبعات البشرية لهذه الحرب.



وتأتي محادثات أبو ظبي الثلاثية التي تستضيفها دولة ‏الإمارات العربية المتحدة بوساطة أمريكية في سياق حراك دبلوماسي لإنهاء الأزمة الأوكرانية وفي ‏إطار الجهود الرامية إلى دفع المسار السياسي ‏وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في ‏شباط عام 2022.



وكانت أبو ظبي استضافت جولتين من المحادثات ‏الثلاثية في كانون الثاني وشباط الماضيين، في ‏إطار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية ‏سياسية، فيما أسفرت الوساطات الإماراتية بين ‏موسكو وكييف عن إنجاز عمليات متعددة لتبادل ‏الأسرى، في مؤشر على استمرار قنوات التعاون ‏الإنساني بين الجانبين رغم استمرار العمليات ‏العسكرية.‏