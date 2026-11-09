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الطاقة السعودية: استهداف خط أنابيب شرق–غرب في المدينة المنورة

وزارة الطاقة الطاقة السعودية: استهداف خط أنابيب شرق–غرب في المدينة المنورة
شعار وزارة الطاقة السعودية - وكالة واس السعودية

الرياض -سانا

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية اليوم الإثنين استهداف خط أنابيب شرق– غرب في منطقة المدينة المنورة نتج عنه حريق محدود، تمكنت فرق الطوارئ من إخماده، دون وقوع أي إصابات أو وفيات، ودون تأثر العمليات التشغيلية.

ونقلت وكالة واس السعودية عن المصدر قوله: إن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاستهداف، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع والتحقق من سلامته، وفق إجراءات السلامة وخطط الطوارئ المعتمدة.

وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت أمس الأحد تعرض أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو في العاصمة الرياض لمحاولة اعتداء من ميليشيا الحوثي ما أدى إلى سقوط شظايا على المبنى ووقوع أضرار محدودة.

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