تباين مواقف واشنطن بشأن المفاوضات مع طهران وسط استمرار الضغوط والوساطة القطرية

عواصم-سانا

تكشف التصريحات الأمريكية المتباينة بشأن المفاوضات مع إيران عن اختلاف في تقدير فرص التسوية، إذ يستبعد الرئيس دونالد ترامب تجدد المواجهة العسكرية، فيما يقلل وزير خارجيته ماركو روبيو من احتمالات تحقيق اختراق تفاوضي، بالتزامن مع استمرار واشنطن في تشديد ضغوطها الاقتصادية والعسكرية على طهران.

واستبعد ترامب تجدد الهجمات على إيران في حال إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز، وقال في مقابلة مع شبكة «CNN»: إن العودة إلى العمليات العسكرية «مستبعدة للغاية»، مشيراً إلى أنه لا يسعى إلى تصعيد الحرب، لكنه أبقى الخيار العسكري قائماً في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

في المقابل، قلل روبيو من احتمالات تحقيق اختراق قريب، وقال: إن “المحادثات لم تكن مثمرة حتى الآن، وإن المطالب الإيرانية غير مقبولة”، معتبراً أن بعضها “غير واقعي”، وهو موقف يعكس استمرار الخلافات الجوهرية حول شروط إنهاء المواجهة.

ويأتي هذا التباين في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إعادة تقييم مسار الحرب سياسياً، عقب الخسائر التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، والتي أقر ترامب بأن الحرب كانت أحد العوامل المؤثرة فيها، فيما أشار نائبه جي دي فانس إلى تداعياتها على النتائج الانتخابية، ما يضيف ضغوطاً داخلية على الإدارة الأمريكية لإيجاد مخرج دبلوماسي.

خلافات حول شروط التسوية

تتركز المفاوضات، التي تجري بوساطة قطرية، على ملفات البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز والعقوبات الاقتصادية، وسط خلاف بشأن ترتيب الخطوات المطلوبة من الطرفين.

وأفادت وكالة رويترز بأن إيران أرسلت إلى واشنطن، عبر الدوحة، مقترحاً يتعلق بالبرنامج النووي وإنهاء الحرب، لكنها ربطت مناقشته بتنفيذ سبعة شروط، تشمل رفع العقوبات الأمريكية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ودفع تعويضات عن أضرار الحرب، وإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات.

وفي تطور لافت، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم: إن بلاده تدافع عن مقترحها لاستئناف محادثات السلام خلال يومين، مؤكداً أن رفع الحصار البحري والعقوبات وإنهاء الحرب، يمثل شروطاً مسبقة لاستئناف المفاوضات.

وتتمسك واشنطن، في المقابل، بإدراج الملف النووي ضمن أي تفاهم أولي، بما يشمل ضمانات تحول دون امتلاك إيران القدرة على إنتاج سلاح نووي، وهو ما يجعل مسألة التخصيب ومصير مخزون اليورانيوم الإيراني من أبرز نقاط الخلاف.

وتكتسب الوساطة القطرية أهمية متزايدة في هذا السياق، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استمرار تبادل المقترحات بين الطرفين، مشيراً إلى وجود تقدم في الاتصالات، من دون إمكانية الحديث عن اختراق محدد حتى الآن.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ترامب في واشنطن اليوم، في خطوة تندرج ضمن تكثيف جهود الوساطة.

ضغط مستمر رغم الحديث عن التهدئة

لا تقتصر المؤشرات الأمريكية على التصريحات السياسية، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في السابع من تشرين الثاني تشكيل قوة “البوابة الحديدية”، وتضم نحو 20 عسكرياً ومدنياً، وتتولى بالتنسيق مع مؤسسات حكومية أمريكية مراقبة مسارات نقل الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.

وتأتي الخطوة استكمالاً للحصار البحري المفروض على إيران منذ نيسان الماضي، وتوسيعاً لنطاق الضغط على طرق إمداداتها التجارية والعسكرية، بما يحد من قدرتها على الالتفاف على العقوبات وإعادة بناء قدراتها العسكرية.

ويعكس هذا الإجراء استمرار واشنطن في استخدام أدوات الضغط بالتوازي مع الاتصالات الدبلوماسية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى استعدادها لتخفيف القيود المفروضة على طهران مقابل تنازلات في الملفات النووية والملاحية.

اقتصادياً، انعكست التصريحات الأمريكية الأخيرة على أسواق الطاقة، إذ تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، وانخفض خام برنت إلى نحو 97.67 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 90.51 دولاراً، وفق بيانات نقلتها رويترز، مع ترقب المستثمرين فرص التوصل إلى تفاهم يخفف المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وتكشف هذه التطورات أن المفاوضات لم تصل بعد إلى مرحلة التسوية، رغم تكثيف الاتصالات وتراجع احتمالات التصعيد في الخطاب الأمريكي، فواشنطن لا تزال تتمسك بشروطها النووية والأمنية، فيما تربط طهران تقديم أي تنازلات بإنهاء الحصار ورفع العقوبات.

وفي ظل استمرار الضغوط المتبادلة، ستتحدد فرص تجنب جولة جديدة من المواجهة بمدى قدرة الوساطة على تقريب المواقف، وتحويل مؤشرات الانفتاح السياسي إلى تفاهمات قابلة للتنفيذ.