الصين تمدد تعليق الرسوم الإضافية على الواردات الأمريكية شهرين

بكين-سانا



مددت الصين، اليوم الإثنين، تعليق فرض الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 24 بالمئة على الواردات من الولايات المتحدة لمدة شهرين، مع الإبقاء على الرسوم البالغة 10 بالمئة.



ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني قولها في بيان: إن التعديل، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، يأتي تنفيذاً للتوافقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع الرئيسين الصيني والأمريكي في واشنطن.



وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة تعدّل تدابير الرسوم الجمركية الإضافية المنصوص عليها في إعلانها رقم 4 لعام 2025، بما يتوافق مع قانون الرسوم الجمركية وقانون الجمارك وقانون التجارة الخارجية في الصين، فضلاً عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي.



وأشارت اللجنة إلى أن الصين لاحظت تصريحات أمريكية متكررة بشأن الرغبة في استبدال الرسوم الجمركية المفروضة بموجب «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية»، الذي صدر حكم بعدم صحته، بتعريفات المادة 301.



وأضافت أن الصين ستواصل متابعة التحركات الأمريكية اللاحقة عن كثب، وتعديل تدابيرها الجمركية المضادة ذات الصلة وفقاً لتطورات الوضع.



ولفتت اللجنة إلى أن مواصلة تعليق جزء من الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الأمريكية يسهم في توفير بيئة سياسية مستقرة نسبياً وقابلة للتنبؤ للتعاون بين شركات البلدين، ويدعم التنمية المستدامة والمطردة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة.



وكانت الصين أعلنت في الخامس من تشرين الثاني عام 2025 تمديد تعليق الرسوم الجمركية البالغة 24 بالمئة على السلع الأمريكية لمدة عام، مع الإبقاء على الرسوم البالغة 10 بالمئة، اعتباراً من العاشر من الشهر ذاته.

