غوتيريش يدعو قادة العالم إلى تسريع التحرك لمواجهة التغير المناخي في كوب31

أنقرة-سانا



دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، قادة العالم المشاركين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب31» في مدينة أنطاليا التركية، إلى التعامل بجدية مع مسألة التغير المناخي، وتسريع تنفيذ التعهدات المتعلقة بخفض الانبعاثات والانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غوتيريش قوله في بيان: «دخلنا عصراً جديداً من الظواهر المناخية القصوى»، داعياً القادة المشاركين في المؤتمر إلى إبداء الجدية من خلال تسريع خفض الانبعاثات، والإسراع في تحقيق انتقال عادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية اللازمين للدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي.



من جانبه، قال رئيس وفد منظمة «غرينبيس» إلى المؤتمر جاسبر إنفينتور: إن الدول المتقدمة تتخذ موقفاً متشدداً حيال إدراج منصة ضمن جدول أعمال المؤتمر، كان قد جرى الاتفاق عليها خلال مؤتمر «كوب30» في البرازيل العام الماضي، وتهدف إلى مناقشة آليات تقديم الدول الغنية التمويل للدول النامية.



وبموجب اتفاقيات الأمم المتحدة للمناخ، تقدم الدول المتقدمة، التي تتحمل تاريخياً مسؤولية الجزء الأكبر من انبعاثات الغازات الدفيئة، دعماً مالياً لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تداعيات التغير المناخي والتحول نحو مصادر طاقة أنظف، إلا أن الدول الأكثر فقراً ترى أن هذه المبالغ لا تزال غير كافية.



وتسعى الدول الأفريقية إلى إدراج بند على جدول أعمال «كوب31» لمناقشة زيادة تمويل جهود التكيف ثلاثة أضعاف، بهدف مساعدة الدول الأكثر فقراً على تغطية تكاليف تدابير مناخية، مثل بناء الحواجز البحرية وزراعة محاصيل مقاومة للجفاف.

كوب31: مسار التنفيذ وتحديات الطاقة النظيفة

انطلقت أعمال قمة المناخ «كوب31» في مدينة أنطاليا التركية تحت شعار «كوب التنفيذ»، بهدف تحويل التعهدات العالمية الطموحة إلى إجراءات ملموسة، وذلك بعد الصعوبات التي واجهتها الدول في تفعيل اتفاق مؤتمر «كوب28» التاريخي في دبي بشأن التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، واختتام مؤتمر «كوب30» دون الإشارة صراحة إلى هذا الوقود، نتيجة معارضة الدول المنتجة للنفط، والاستعاضة عن ذلك بخارطة طريق طوعية قدمتها البرازيل، تتيح لكل دولة التخلص التدريجي منه وفقاً لظروفها الخاصة.



كما تطرح القمة أجندة عمل لتشجيع الدول على دعم تعهدات غير ملزمة تشمل قضايا متنوعة، كالذكاء الاصطناعي وإدارة النفايات، وتتمحور حول مبادرة لرفع حصة الكهرباء في تلبية الطلب العالمي على الطاقة من 20 بالمئة حالياً إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035، غير أن هذه المبادرة قد تثير خلافات، إذ يطالب الاتحاد الأوروبي بأن تكون الكهرباء نظيفة، وهو ما يفتح باب الجدل مجدداً حول دور الوقود الأحفوري في هذا المقترح.

واقع مناخي مقلق يفرض نفسه على قمة أنطاليا

أشارت أحدث تقارير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومرصد المناخ الأوروبي إلى أن عام 2026 واصل تسجيل درجات حرارة استثنائية على مستوى العالم، مصحوبة بذوبان متسارع للجليد وارتفاع مستويات سطح البحر، ما يرجح تصنيفه ثاني أكثر الأعوام حرارة في التاريخ.



وصُنفت السنوات الاثنتا عشرة الماضية جميعها ضمن قائمة السنوات الأشد حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، فيما يتوقع العلماء أن تسهم ظاهرة «إل نينيو» في دفع درجات الحرارة نحو مستويات قياسية جديدة، ما قد يجعل عام 2027 الأكثر حرارة على الإطلاق.



وتتزامن هذه البيانات مع تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تجاوز الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، متجاوزاً بذلك الحد الذي يستهدف اتفاق باريس للمناخ عدم تخطيه.



بدورها، شددت مديرة برنامج المناخ في اتحاد العلماء المعنيين ريتشل كليتوس، على ضرورة تحرك قادة العالم لتجنب تفاقم أزمة المناخ، من خلال الالتزام الجاد بالتحول السريع بعيداً عن الوقود الأحفوري والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، بوصفهما خطوة ملحة، ولا سيما مع تفاقم أزمة تكاليف الطاقة الراهنة.



وتُعد قمة المناخ من أبرز المؤتمرات الدولية المعنية بالتغير المناخي، وتُعقد سنوياً بمشاركة أكثر من 190 دولة، وركزت نسخة العام الماضي «كوب30»، التي استضافتها مدينة بيليم البرازيلية، على خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.