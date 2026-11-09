مصرع 3 عمال وإصابة 14 إثر انفجار داخل مصنع غربي تركيا

أنقرة-سانا

لقي 3 عمال مصرعهم وأصيب 14 آخرون، جراء انفجار وقع اليوم الإثنين داخل مصنع للحديد والصلب في منطقة علياغا بولاية إزمير غربي تركيا.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مكتب محافظ إزمير قوله: إن الانفجار وقع في منشآت شركة “هاباش للحديد والصلب” في حي بوزكوي.

ووفق التقييمات الأولية، فإن الحادث وقع إثر انكسار الرافعة العلوية وسقوطها في فرن القوس الكهربائي أثناء عملية صب الفولاذ السائل.

من جهته، أكد وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي أن “جميع الوحدات المعنية تعمل بتنسيق تام على أرض الواقع، حيث تقوم بعمليات البحث والإنقاذ ومكافحة الحرائق”.

وفي الثالث والعشرين من تشرين الأول الماضي، لقي ثلاثة من عمال المناجم مصرعهم وأصيب آخرون، جراء انفجار غاز الميثان داخل منجم في منطقة كيليملي بولاية زونغولداك شمال تركيا.