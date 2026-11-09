الإثنين 9 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: شريف يجدد إدانة الانتهاكات الإسرائيلية ويطالب بتكثيف المساعدات إلى غزة
بحث
بحث
sana-logo-mobile

شريف يجدد إدانة الانتهاكات الإسرائيلية ويطالب بتكثيف المساعدات إلى غزة

photo 2026 11 09 18 13 46 شريف يجدد إدانة الانتهاكات الإسرائيلية ويطالب بتكثيف المساعدات إلى غزة
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لدى وصوله إلى مركز المؤتمرات -عشق أباد-أرشيف سبوتنيك

 إسلام آباد-سانا
 
جدّد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الإثنين، إدانته الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، والقيود غير القانونية التي يفرضها الاحتلال على وصول الإمدادات الإنسانية إلى القطاع.
 
وقال شريف في منشور على منصة «إكس»: إن “المشاهد المروعة للخيام التي تغمرها مياه الأمطار، والأطفال الفلسطينيين في غزة الذين لا يجدون مأوى يأوون إليه، ويواجهون خطر الجوع والبرد القارس، تدمي القلوب”، معرباً عن بالغ القلق إزاء استمرار إسرائيل في ارتكاب أعمال غير قانونية تحول دون وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع.
 
وأكّد شريف إدانته الشديدة للانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار وللقانون الدولي، واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وما يترتب عليه من معاناة إنسانية متفاقمة، مضيفاً أنه وجّه وزارة الخارجية الباكستانية إلى بذل كل جهد ممكن، واستخدام جميع السبل المتاحة، لتكثيف المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة، وضمان وصولها إلى سكان قطاع غزة دون إبطاء.
 
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني في وقت يعاني فيه قطاع غزة من كوارث إنسانية فاقمها منخفض جوي حاد، ترافق مع رياح شديدة وأمطار غزيرة، تسببت خلال الساعات الاثنتي عشرة الأولى منه بغرق آلاف الخيام وانهيار عشرات الجدران المتضررة جراء الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين، بحسب الدفاع المدني ووزارة الصحة الفلسطينيين.
 

أستراليا تعلن ترشحها لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة 2029-2030
الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل لـ 3 أيام
انتخابات برلمانية حاسمة في الأرجنتين
الأردن ومصر تبحثان التطورات في المنطقة وتدينان الاعتداءات الإيرانية
قادة أكثر من 20 دولة يدعون لاعتماد تدابير سلامة ملزمة للذكاء الاصطناعي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار