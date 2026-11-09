شريف يجدد إدانة الانتهاكات الإسرائيلية ويطالب بتكثيف المساعدات إلى غزة

إسلام آباد-سانا



جدّد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الإثنين، إدانته الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، والقيود غير القانونية التي يفرضها الاحتلال على وصول الإمدادات الإنسانية إلى القطاع.



وقال شريف في منشور على منصة «إكس»: إن “المشاهد المروعة للخيام التي تغمرها مياه الأمطار، والأطفال الفلسطينيين في غزة الذين لا يجدون مأوى يأوون إليه، ويواجهون خطر الجوع والبرد القارس، تدمي القلوب”، معرباً عن بالغ القلق إزاء استمرار إسرائيل في ارتكاب أعمال غير قانونية تحول دون وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع.



وأكّد شريف إدانته الشديدة للانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار وللقانون الدولي، واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وما يترتب عليه من معاناة إنسانية متفاقمة، مضيفاً أنه وجّه وزارة الخارجية الباكستانية إلى بذل كل جهد ممكن، واستخدام جميع السبل المتاحة، لتكثيف المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة، وضمان وصولها إلى سكان قطاع غزة دون إبطاء.



وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني في وقت يعاني فيه قطاع غزة من كوارث إنسانية فاقمها منخفض جوي حاد، ترافق مع رياح شديدة وأمطار غزيرة، تسببت خلال الساعات الاثنتي عشرة الأولى منه بغرق آلاف الخيام وانهيار عشرات الجدران المتضررة جراء الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين، بحسب الدفاع المدني ووزارة الصحة الفلسطينيين.

