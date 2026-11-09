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الإمارات: التوصل إلى تسوية شاملة بين أمريكا وإيران يبدو صعباً

AFP20260907C7JK4UWv1MidResUaeIranUsIsraelWarEconomy الإمارات: التوصل إلى تسوية شاملة بين أمريكا وإيران يبدو صعباً
أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات-AFP

أبو ظبي-سانا

حذر أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، اليوم الإثنين، من أن المنطقة قد تواجه فترة طويلة من الضبابية، مشيراً إلى أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر يبدو أمراً صعباً.

ونقلت وكالة “رويترز” عن قرقاش قوله، خلال مشاركته في “ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي”: “علينا أن نتهيأ لفترة طويلة من الضبابية، لا يمكن خلالها اعتبار التوصل إلى حل حاسم أو إرساء نظام إقليمي مستقر أمراً مفروغاً منه”.

وأضاف أن تداعيات الحرب الأمريكية – الإيرانية “قد تستمر لفترة طويلة”، ما يتطلب من الإمارات الاستثمار في قدراتها الدفاعية، والحفاظ على قوة ردع موثوقة، وتعزيز شراكاتها الأمنية الدولية.

وأشار قرقاش إلى أن الإمارات عارضت الحرب منذ بدايتها، مؤكداً أن استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة يتطلب مواصلة الانخراط الدبلوماسي مع إيران والشركاء الإقليميين والدوليين، ولافتاً إلى أن بعض مسارات التواصل خلال المرحلة المقبلة قد تقتضي اعتماد مقاربات عملية قائمة على المصالح المتبادلة.

وكانت الإمارات أكدت في 29 تشرين الأول الماضي تمسكها بنهج الحوار والحلول الدبلوماسية والسلمية لمعالجة أزمات المنطقة، داعية إلى تغليب الحلول السياسية واحتواء التوترات وتجنب اتساع نطاق المواجهة، مع التشديد على تكثيف المساعي الدبلوماسية والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم جهود التسوية.

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