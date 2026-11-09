ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قوارب مهاجرين قبالة جزيرة كريت اليونانية إلى 20 قتيلاً

أثينا-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا حوادث غرق قوارب مهاجرين قبالة جزيرة كريت اليونانية إلى 20 قتيلاً على الأقل، فيما تمكنت السلطات من إنقاذ 133 شخصاً، خلال سلسلة حوادث وقعت منذ يوم الجمعة الماضي وحتى اليوم الإثنين.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية (ERT) أن الحصيلة تشمل 12 جثماناً انتشلها خفر السواحل اليوم الإثنين من قارب عُثر عليه على بعد نحو 15 ميلاً بحرياً جنوب شرقي منطقة كالوي ليمينيس، إضافة إلى ثمانية جثامين انتُشلت في حادث سابق وقع يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت الهيئة أن سفينة شحن ترفع العلم المغربي رصدت القارب الأخير، قبل أن يتدخل خفر السواحل وينتشل جثامين الضحايا وينقذ 18 شخصاً كانوا على متنه.

وأضافت أن عمليتي إنقاذ منفصلتين نُفذتا بالتزامن مع الحادث، على بعد نحو 30 و31 ميلاً بحرياً جنوب منطقة كالوي ليمينيس، وأسفرتا عن إنقاذ نحو 87 مهاجراً، بمساعدة طائرات مأهولة ومسيّرة تابعة لوكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وتُعد جزيرة كريت إحدى نقاط الوصول الرئيسة للمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تشهد سواحلها تزايداً في محاولات العبور البحري انطلاقاً من شمال أفريقيا.