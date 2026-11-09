هولندا تؤكد مواصلة جهودها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

أمستردام-سانا

أكد وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن، أن بلاده ستواصل جهودها لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال بيريندسن، في بيان نشره أمس الأحد عبر منصة “إكس”، تعليقاً على المسيرة الرابعة لحركة “الخط الأحمر” التي نُظمت في العاصمة أمستردام احتجاجاً على سياسة الحكومة الهولندية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي: “أظهر آلاف الهولنديين اليوم مجدداً قلقهم البالغ إزاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل وهذه المخاوف، والشعور بالعجز الذي ينتاب الناس إزاء هذا الوضع، أمران مفهومان”.

وأضاف الوزير، أن بلاده ستواصل العمل من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية ومستقلة وقابلة للحياة.

وكانت أمستردام شهدت، أمس تنظيم مسيرة رابعة لحركة “الخط الأحمر”، بمشاركة أكثر من 200 ألف شخص، طالبوا الحكومة الهولندية باتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه إسرائيل، ووقف الدعم العسكري والسياسي المقدم لها، وفرض عقوبات عليها.

ويأتي الموقف الهولندي في ظل تحولات في المواقف الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، مع تصاعد الدعوات إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتزايد الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين، في إطار دعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.