إصابة 9 مدنيين في اعتداءات لميليشيا الحوثي على محافظة تعز

عدن-سانا

أُصيب تسعة مدنيين يمنيين، اليوم الإثنين ، جراء اعتداءات نفذتها ميليشيا الحوثي في عدد من المناطق بمحافظة تعز.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أنّ الاعتداءات شملت القصف وإطلاق النار والقنص واستهداف مركبات مدنية في مناطق النجادة بمديرية صبر الموادم، والمطار القديم، والعروس، ووادي البير، وقحمة بمديرية مشرعة وحدنان، وقحفة الصرم بمنطقة الأقروض، جنوب شرقي المحافظة، مضيفة أن 9 مدنيين بينهم طفلان وامرأتان أصيبوا جراء هذه الاعتداءات.

وكان مدنيان اثنان قُتلا وأصيب ثالث، جراء استهداف ميليشيا الحوثي أمس الأحد، سيارة إسعاف جنوب شرق محافظة تعز، أثناء نقلها جريحاً لتلقي العلاج.