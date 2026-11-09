البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي عاجل لإنقاذ أبناء غزة من خطر الموت برداً ‏وغرقاً

القاهرة-سانا‏

وجّه البرلمان العربي نداءً إنسانياً عاجلًا إلى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة للتحرك ‏الفوري والعاجل لإنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذين يواجهون خطر ‏الموت برداً وغرقاً داخل خيام النزوح المتهالكة، في ظل الأمطار الغزيرة والعواصف ‏والبرد القارس، وانعدام أبسط مقومات المأوى الآمن والحماية الإنسانية.‏

وحذّر البرلمان في بيان على موقعه الرسمي، اليوم الإثنين، من تفاقم الكارثة الإنسانية ‏مع استمرار تعرض مئات الآلاف من النازحين لظروف معيشية قاسية تهدد حياتهم ‏وسلامتهم.‏

وقال البرلمان: إنّ مشاهد غرق خيام النازحين بمياه الأمطار، وانهيار بعضها فوق ‏رؤوس ساكنيها، ومعاناة الأطفال والنساء وكبار السن من البرد القارس، تجسد مأساة ‏إنسانية مروعة تستوجب تحركاً دولياً فورياً، وتمثل وصمة عار في جبين المجتمع ‏الدولي، الذي لا يجوز أن يظل مكتفياً بإصدار بيانات القلق والإدانة، بينما يُترك شعب ‏بأكمله يواجه خطر الموت تحت الأمطار وفي العراء، بعدما دُمّرت منازله. ‏

وشدّد البرلمان العربي على أن ما يواجهه النازحون في قطاع غزة ليس مجرد كارثة ‏ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، بل مأساة إنسانية فاقمها الدمار الواسع الذي خلّفه ‏عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي، وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط مقومات ‏الحياة والمأوى الآمن والحماية الإنسانية، مؤكداً أن حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم ‏الأساسية التزام قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقية ‏جنيف الرابعة، ومسؤولية إنسانية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.

ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الإنسانية والإغاثية إلى ‏التحرك فوراً وبشكل فاعل لتوفير المساكن المؤقتة والخيام المقاومة للأمطار ‏والعواصف، ومستلزمات الإيواء والتدفئة والأغطية والأدوية، وإدخال المساعدات ‏الإنسانية دون قيود أو عوائق، واتخاذ التدابير العاجلة لحماية النازحين من مخاطر ‏الأمطار والسيول. ‏

كما طالب بإلزام سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي باحترام التزاماتها بموجب القانون ‏الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مؤكداً أن غزة لا تحتاج ‏إلى مزيد من بيانات التضامن والتعاطف، بل إلى تحركٍ دوليٍ عاجلٍ ينقذ الأرواح ‏ويحفظ الكرامة الإنسانية، وينهي حالة الصمت والعجز الدولي.‏

وكان خمسة فلسطينيين بينهم امرأة وثلاثة أطفال قتلوا أمس الأحد، جراء انهيار جرف ‏رملي على خيام النازحين في ‏مخيم أرض الرباط بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ‏وذلك نتيجة أمطار ‏غزيرة أغرقت خياماً وألحقت أضراراً بمراكز الإيواء، وسط ‌‏تحذيرات من انهيار مبانٍ متصدعة وتهديد حياة مزيد من المدنيين.‏