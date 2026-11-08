اليمن والبحرين تدينان تجدد اعتداءات ميليشيا الحوثي على ‏السعودية

عدن-المنامة-سانا‏

أدانت وزارتا الخارجية اليمنية والبحرينية، اليوم الأحد، تجدد ‌‏اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية، معربتين عن تضامنهما ‌‏مع المملكة ودعمهما الإجراءات المتخذة لحماية أمنها وسيادتها.‏

وأكدت الخارجية اليمنية، في بيان نشرته على منصة “إكس”، أن ‏هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لسيادة المملكة وقواعد القانون الدولي ‏والقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف ‏حازم ومحاسبة مرتكبيها ووضع حد للتهديدات التي تشكلها لأمن ‏المنطقة واستقرارها.‏

من جهتها، أعربت الخارجية البحرينية، في بيان مماثل، عن إدانتها ‏واستنكارها استمرار الاعتداءات، مؤكدة تضامن البحرين مع ‏السعودية ودعمها حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفقاً لميثاق ‏الأمم المتحدة، ومشددة على أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن ‏البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.‏

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، في وقت سابق اليوم، ‏اعتراض الدفاعات الجوية وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه ‏الرياض، وثالث باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية.‏