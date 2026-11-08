اليمن والبحرين تدينان تجدد اعتداءات ميليشيا الحوثي على ‏السعودية

عدن-المنامة-سانا
أدانت وزارتا الخارجية اليمنية والبحرينية، اليوم الأحد، تجدد اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية، معربتين عن تضامنهما مع المملكة ودعمهما الإجراءات المتخذة لحماية أمنها وسيادتها.
وأكدت الخارجية اليمنية، في بيان نشرته على منصة “إكس”، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لسيادة المملكة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ومحاسبة مرتكبيها ووضع حد للتهديدات التي تشكلها لأمن المنطقة واستقرارها.
من جهتها، أعربت الخارجية البحرينية، في بيان مماثل، عن إدانتها واستنكارها استمرار الاعتداءات، مؤكدة تضامن البحرين مع السعودية ودعمها حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ومشددة على أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، في وقت سابق اليوم، اعتراض الدفاعات الجوية وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه الرياض، وثالث باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية.