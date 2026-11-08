مقتل شخص وإصابة امرأة بإطلاق نار شرق الولايات المتحدة ‏

واشنطن-سانا
قتل شخص وأصيبت امرأة جراء إطلاق نار في ولاية كارولاينا الشمالية شرق الولايات المتحدة، بينما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المنفذ.
ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن مساعد قائد شرطة مدينة وينستون سالم، جيسون سوايم، قوله في تصريحات، اليوم الأحد: إن إطلاق النار وقع في جامعة المدينة وأدى إلى مقتل شاب وإصابة امرأة بجروح.
وأوضح أن الشرطة تمكنت من القبض على مطلق النار، مشيراً إلى أن ملابسات الهجوم لا تزال قيد التحقيق.
وقُتل ضابط شرطة وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، أول أمس الجمعة، خلال تبادل لإطلاق النار مع رجل في مدينة ليكوود بولاية كولورادو الأمريكية، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.