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مقتل شخص وإصابة امرأة بإطلاق نار شرق الولايات المتحدة ‏

photo 2026 11 08 23 39 23 مقتل شخص وإصابة امرأة بإطلاق نار شرق الولايات المتحدة ‏
تُظهر هذه الصورة قاعة في حرم جامعة ولاية وينستون سالم-كارولاينا الشمالية-أسوشيتد برس

واشنطن-سانا‏

قتل شخص وأصيبت امرأة جراء إطلاق نار في ولاية كارولاينا ‏الشمالية شرق الولايات المتحدة، بينما تمكنت الشرطة من إلقاء ‏القبض على المنفذ.‏

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن مساعد قائد شرطة مدينة وينستون ‏سالم، جيسون سوايم، قوله في تصريحات، اليوم الأحد: إن إطلاق ‏النار وقع في جامعة المدينة وأدى إلى مقتل شاب وإصابة امرأة ‏بجروح.‏

وأوضح أن الشرطة تمكنت من القبض على مطلق النار، مشيراً ‏إلى أن ملابسات الهجوم لا تزال قيد التحقيق.‏

وقُتل ضابط شرطة وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، أول أمس ‏الجمعة، خلال تبادل لإطلاق النار مع رجل في مدينة ليكوود بولاية ‏كولورادو ‏الأمريكية، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.‏

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