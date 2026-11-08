مقتل شخص وإصابة امرأة بإطلاق نار شرق الولايات المتحدة ‏

واشنطن-سانا‏

قتل شخص وأصيبت امرأة جراء إطلاق نار في ولاية كارولاينا ‏الشمالية شرق الولايات المتحدة، بينما تمكنت الشرطة من إلقاء ‏القبض على المنفذ.‏

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن مساعد قائد شرطة مدينة وينستون ‏سالم، جيسون سوايم، قوله في تصريحات، اليوم الأحد: إن إطلاق ‏النار وقع في جامعة المدينة وأدى إلى مقتل شاب وإصابة امرأة ‏بجروح.‏

وأوضح أن الشرطة تمكنت من القبض على مطلق النار، مشيراً ‏إلى أن ملابسات الهجوم لا تزال قيد التحقيق.‏

وقُتل ضابط شرطة وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، أول أمس ‏الجمعة، خلال تبادل لإطلاق النار مع رجل في مدينة ليكوود بولاية ‏كولورادو ‏الأمريكية، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.‏