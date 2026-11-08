مظاهرة حاشدة في أمستردام دعماً لفلسطين وللمطالبة بوقف تسليح ‏إسرائيل

أمستردام-سانا
شارك نحو 200 ألف شخص في مظاهرة حاشدة بالعاصمة الهولندية أمستردام، اليوم الأحد، دعماً للشعب الفلسطيني ولمطالبة الحكومة الهولندية بوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.
ونقلت وكالة فرانس برس عن منظمي المظاهرة أن نحو 200 ألف شخص شاركوا فيها، رافعين لافتات تطالب بوقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني ووقف إمدادات الأسلحة إليها.
وتأتي المظاهرة في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول عام 2025، بعد عامين من العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في السابع من تشرين الأول عام 2023، وما خلّفه من دمار واسع وخسائر بشرية كبيرة.
وعلى الصعيد السياسي، تتزايد المطالبات الشعبية في هولندا باتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه إسرائيل، ولا سيما وقف التعاون العسكري معها والاعتراف بدولة فلسطين، في وقت لم تعترف فيه هولندا بالدولة الفلسطينية، بخلاف عدد من الدول الأوروبية.