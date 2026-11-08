مظاهرة حاشدة في أمستردام دعماً لفلسطين وللمطالبة بوقف تسليح ‏إسرائيل

أمستردام-سانا‏

شارك نحو 200 ألف شخص في مظاهرة حاشدة بالعاصمة ‏الهولندية أمستردام، اليوم الأحد، دعماً للشعب الفلسطيني ولمطالبة ‏الحكومة الهولندية بوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن منظمي المظاهرة أن نحو 200 ألف ‏شخص شاركوا فيها، رافعين لافتات تطالب بوقف ما وصفوه ‏بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، والضغط على سلطات الاحتلال ‏الإسرائيلي لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني ووقف إمدادات ‏الأسلحة إليها.‏

وتأتي المظاهرة في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ‏رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من ‏تشرين الأول عام 2025، بعد عامين من العدوان الإسرائيلي الذي ‏بدأ في السابع من تشرين الأول عام 2023، وما خلّفه من دمار ‏واسع وخسائر بشرية كبيرة.‏

وعلى الصعيد السياسي، تتزايد المطالبات الشعبية في هولندا باتخاذ ‏موقف أكثر حزماً تجاه إسرائيل، ولا سيما وقف التعاون العسكري ‏معها والاعتراف بدولة فلسطين، في وقت لم تعترف فيه هولندا ‏بالدولة الفلسطينية، بخلاف عدد من الدول الأوروبية.‏