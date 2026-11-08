اليمن يحبط تهريب مخدرات من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إلى ‏السعودية

عدن-سانا
أحبطت السلطات اليمنية اليوم الأحد، محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة قادمة من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، إلى المملكة العربية السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن قائد كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت، بسام النجار، قوله: إن أفراد نقطة السلاح اشتبهوا بسيارة قادمة من مناطق سيطرة الميليشيا، وأخضعوها للتفتيش، ما أسفر عن ضبط 39206 حبات كبتاغون و900 غرام من مادة الشبو، كانت مخبأة داخلها بطريقة احترافية.
وأشار النجار إلى أنه تم توقيف 3 أشخاص متورطين في محاولة التهريب، لاستكمال إجراءات التحقيق الأولية معهم، وتحرير المضبوطات تمهيداً لإحالتها مع المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة.
ولفت النجار إلى استمرار جهود الكتيبة في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات، داعياً المسافرين عبر المنفذ إلى التعاون مع أفرادها والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.
وتشهد اليمن محاولات متكررة لتهريب المخدرات عبر المنافذ البرية والبحرية، مستفيدة من اتساع السواحل وتعدد طرق العبور في ظل تداعيات الحرب. ويستخدم المهربون قوارب الصيد وسفن الشحن الخشبية والزوارق الصغيرة لإخفاء الشحنات ونقلها عبر البحر الأحمر، وفق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.