اليمن يحبط تهريب مخدرات من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إلى ‏السعودية

عدن-سانا‏

أحبطت السلطات اليمنية اليوم الأحد، محاولة تهريب شحنة كبيرة ‏من المواد المخدرة قادمة من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، إلى ‏المملكة العربية السعودية.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن قائد كتيبة أمن وحماية منفذ ‏الوديعة البري بمحافظة حضرموت، بسام النجار، قوله: إن أفراد ‏نقطة السلاح اشتبهوا بسيارة قادمة من مناطق سيطرة الميليشيا، ‏وأخضعوها للتفتيش، ما أسفر عن ضبط 39206 حبات كبتاغون ‏و900 غرام من مادة الشبو، كانت مخبأة داخلها بطريقة احترافية.‏

وأشار النجار إلى أنه تم توقيف 3 أشخاص متورطين في محاولة ‏التهريب، لاستكمال إجراءات التحقيق الأولية معهم، وتحرير ‏المضبوطات تمهيداً لإحالتها مع المتهمين إلى الجهات القضائية ‏المختصة.‏

ولفت النجار إلى استمرار جهود الكتيبة في التصدي لمحاولات ‏تهريب المخدرات، داعياً المسافرين عبر المنفذ إلى التعاون مع ‏أفرادها والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.‏

وتشهد اليمن محاولات متكررة لتهريب المخدرات عبر المنافذ ‏البرية والبحرية، مستفيدة من اتساع السواحل وتعدد طرق العبور ‏في ظل تداعيات الحرب. ويستخدم المهربون قوارب الصيد وسفن ‏الشحن الخشبية والزوارق الصغيرة لإخفاء الشحنات ونقلها عبر ‏البحر الأحمر، وفق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ‏والجريمة.‏