إصابة امرأتين باستهداف ميليشيا الحوثي لمركبات مدنية جنوب ‏شرقي تعز

عدن-سانا
أُصيبت امرأتان يمنيتان بجروح، جراء استهداف ميليشيا الحوثي بالأسلحة المتوسطة المركبات المارة على الطريق العام جنوب شرقي محافظة تعز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصادر محلية قولها: إن الاستهداف طال أربع مركبات مدنية كانت تقل نساءً ومدنيين أثناء مرورها في قرى عزلة النجادة بمنطقة الشقب في مديرية صبر الموادم، ما أسفر عن إصابة امرأتين وإلحاق أضرار بالمركبات.
وأوضحت المصادر أن الميليشيا تواصل فرض الحصار على عزلة النجادة، التي يقطنها نحو 26 ألف أسرة، وتستهدف حركة تنقل المدنيين، بما في ذلك المركبات التي تنقل المرضى والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان ويهدد سلامتهم.
وقتل مدنيان يمنيان ، وأصيب ثالث جراء استهداف ميليشيا الحوثي بوقت سابق اليوم، سيارة إسعاف جنوب شرق محافظة تعز، أثناء نقلها جريحاً لتلقي العلاج.