إصابة امرأتين باستهداف ميليشيا الحوثي لمركبات مدنية جنوب ‏شرقي تعز

عدن-سانا‏

أُصيبت امرأتان يمنيتان بجروح، جراء استهداف ميليشيا الحوثي ‏بالأسلحة المتوسطة المركبات المارة على الطريق العام جنوب ‏شرقي محافظة تعز.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصادر محلية قولها: إن ‏الاستهداف طال أربع مركبات مدنية كانت تقل نساءً ومدنيين أثناء ‏مرورها في قرى عزلة النجادة بمنطقة الشقب في مديرية صبر ‏الموادم، ما أسفر عن إصابة امرأتين وإلحاق أضرار بالمركبات.‏

وأوضحت المصادر أن الميليشيا تواصل فرض الحصار على عزلة ‏النجادة، التي يقطنها نحو 26 ألف أسرة، وتستهدف حركة تنقل ‏المدنيين، بما في ذلك المركبات التي تنقل المرضى والمواد الغذائية ‏والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان ويهدد ‏سلامتهم.‏

وقتل مدنيان يمنيان ، وأصيب ثالث جراء استهداف ميليشيا ‏الحوثي بوقت سابق اليوم، سيارة إسعاف جنوب شرق محافظة تعز، ‏أثناء نقلها جريحاً لتلقي العلاج.‏