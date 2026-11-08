التحالف يعلن تدمير منصة صواريخ باليستية لميليشيا الحوثي في صنعاء

الرياض-سانا‏

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تدمير منصة لإطلاق الصواريخ ‏الباليستية تابعة لميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، استُخدمت في محاولة استهداف ‏المنطقة الشرقية بالسعودية.‏

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان عبر منصة ‌‏”إكس”: “دمرنا منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء”، مبيناً أن ميليشيا ‏الحوثي استخدمتها في محاولة الاعتداء على المنطقة الشرقية اليوم.‏

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية ‏تابعتين لميليشيا الحوثي في محافظة صعدة، استُخدمتا في محاولة استهداف العاصمة ‏السعودية الرياض.‏