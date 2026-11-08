التحالف يعلن تدمير منصة صواريخ باليستية لميليشيا الحوثي في صنعاء

الرياض-سانا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية تابعة لميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، استُخدمت في محاولة استهداف المنطقة الشرقية بالسعودية.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان عبر منصة ”إكس”: “دمرنا منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء”، مبيناً أن ميليشيا الحوثي استخدمتها في محاولة الاعتداء على المنطقة الشرقية اليوم.
وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية تابعتين لميليشيا الحوثي في محافظة صعدة، استُخدمتا في محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض.