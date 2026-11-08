الأحد 8 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: التحالف يعلن تدمير منصة صواريخ باليستية لميليشيا الحوثي في صنعاء
بحث
بحث
sana-logo-mobile

التحالف يعلن تدمير منصة صواريخ باليستية لميليشيا الحوثي في صنعاء

photo 2026 11 08 09 08 01 860x484 1 التحالف يعلن تدمير منصة صواريخ باليستية لميليشيا الحوثي في صنعاء
اللواء الركن تركي ‏المالكي المتحدث باسم قوات التحالف-أرشيف-الأناضول

الرياض-سانا‏

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تدمير منصة لإطلاق الصواريخ ‏الباليستية تابعة لميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، استُخدمت في محاولة استهداف ‏المنطقة الشرقية بالسعودية.‏

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان عبر منصة ‌‏”إكس”: “دمرنا منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء”، مبيناً أن ميليشيا ‏الحوثي استخدمتها في محاولة الاعتداء على المنطقة الشرقية اليوم.‏

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية ‏تابعتين لميليشيا الحوثي في محافظة صعدة، استُخدمتا في محاولة استهداف العاصمة ‏السعودية الرياض.‏

مضيق تايوان.. ممر إستراتيجي بين حسابات السيادة الصينية ومخاوف التجارة العالمية
المفوضية الأوروبية.. النظام الإيراني نظام قمعي ووحشي
الإكوادور تضبط أكثر من 1.5 طن من الكوكايين
ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى 3020 قتيلاً
مقتل شخص وإصابة أربعة في إطلاق نار في حديقة بولاية كنتاكي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار