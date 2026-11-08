ترامب يستبعد استئناف الهجمات على إيران في حال إحراز تقدم ‌‏بالمفاوضات

واشنطن-سانا‏

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عودة ‌‏الهجمات الأمريكية على إيران، في حال إحراز تقدم في المفاوضات ‌‏المتعلقة ببرنامجها النووي ومضيق هرمز.‏

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن ترامب قوله، خلال مقابلة هاتفية: إنه ‌‏‌‏”من غير المرجح” أن يضطر إلى إصدار أوامر باستئناف الحرب ‌‏مع إيران، ما دام هناك تقدم في المفاوضات بشأن برنامجها النووي ‌‏وإعادة فتح مضيق هرمز.‏

وأضاف ترامب أن الأمر يتوقف على توقيع “اتفاقاً قوياً”، معتبراً ‌‏أن العودة إلى شن الهجمات أمر مستبعد في حال التوصل إلى ‌‏اتفاق، لكنه قال: “سأفعل ذلك إذا لزم الأمر”، في إشارة إلى احتمال ‌‏استئناف العمليات العسكرية.‏

ولفت إلى أن القوات الأمريكية متمركزة في المنطقة وجاهزة ‏لتنفيذ ‏أي ضربة إذا أصدر الأوامر بذلك.‏

وقال: إن لدى الولايات المتحدة ثلاث حاملات طائرات في المنطقة، ‌‏وصلت إحداها للتو، وجميعها في حالة جاهزية تامة، لافتاً إلى أن ‌‏بلاده حددت أهدافاً للبنية التحتية داخل إيران تحسباً لأي عمل ‌‏عسكري جديد، تشمل محطات توليد الطاقة والجسور، مشيراً إلى ‌‏إمكانية تدمير 38 جسراً خلال ساعة واحدة، لكنه أعرب عن ‌‏تفضيله عدم استهداف البنية التحتية الإيرانية.‏

وأشار إلى أن معدل التضخم في إيران بلغ 301 بالمئة، ‏واصفاً ‌‏إياها بأنها “دولة فاشلة وتتدهور مالياً”. ‏

وكان ترامب أعلن أول من أمس أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة ‌‏عسكرية محدودة ضد إيران، استهدفت منشأة للدفاع الجوي، مؤكداً ‌‏تدميرها بالكامل خلال دقائق.‏