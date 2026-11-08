ترامب يستبعد استئناف الهجمات على إيران في حال إحراز تقدم ‌‏بالمفاوضات

واشنطن-سانا
استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عودة الهجمات الأمريكية على إيران، في حال إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي ومضيق هرمز.
ونقلت شبكة “سي إن إن” عن ترامب قوله، خلال مقابلة هاتفية: إنه ”من غير المرجح” أن يضطر إلى إصدار أوامر باستئناف الحرب مع إيران، ما دام هناك تقدم في المفاوضات بشأن برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.
وأضاف ترامب أن الأمر يتوقف على توقيع “اتفاقاً قوياً”، معتبراً أن العودة إلى شن الهجمات أمر مستبعد في حال التوصل إلى اتفاق، لكنه قال: “سأفعل ذلك إذا لزم الأمر”، في إشارة إلى احتمال استئناف العمليات العسكرية.
ولفت إلى أن القوات الأمريكية متمركزة في المنطقة وجاهزة لتنفيذ أي ضربة إذا أصدر الأوامر بذلك.
وقال: إن لدى الولايات المتحدة ثلاث حاملات طائرات في المنطقة، وصلت إحداها للتو، وجميعها في حالة جاهزية تامة، لافتاً إلى أن بلاده حددت أهدافاً للبنية التحتية داخل إيران تحسباً لأي عمل عسكري جديد، تشمل محطات توليد الطاقة والجسور، مشيراً إلى إمكانية تدمير 38 جسراً خلال ساعة واحدة، لكنه أعرب عن تفضيله عدم استهداف البنية التحتية الإيرانية.
وأشار إلى أن معدل التضخم في إيران بلغ 301 بالمئة، واصفاً إياها بأنها “دولة فاشلة وتتدهور مالياً”.
وكان ترامب أعلن أول من أمس أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة عسكرية محدودة ضد إيران، استهدفت منشأة للدفاع الجوي، مؤكداً تدميرها بالكامل خلال دقائق.