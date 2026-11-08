مقتل 12 شخصاً من أسرة واحدة حرقاً في هجوم مسلح شمال نيجيريا

أبوجا -سانا

قُتل 12 شخصاً من أسرة واحدة جراء إحراق مسلحين منزلاً كانوا يحتمون بداخله، خلال هجوم استهدف قرية في ولاية زامفارا شمال نيجيريا.

وقال سنوسي أحمد المسؤول المحلي في منطقة مارادون بولاية زامفارا لوكالة “فرانس برس”: إن المسلحين أضرموا النار في إحدى غرف المنزل بعد عجزهم عن اقتحامها، ما أدى إلى وفاة أفراد الأسرة بفعل الحرارة والاختناق.

وأضاف أن “المسلحين خطفوا أيضاً 7 أشخاص آخرين” وهو ما أكده سكان القرية موضحين أن” من بين المخطوفين 6 نساء وطفل”.



وكانت السلطات النيجيرية أعلنت الشهر الماضي مقتل 62 شخصاً وإصابة 52 في هجوم مسلح وقع في بلدة ‏بيناري بولاية تارابا شرقي نيجيريا.