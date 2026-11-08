القوات اليمنية تعلن مقتل وإصابة 267 من ميليشيا الحوثي في ‏جبهات عدة

عدن-سانا
أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد، مقتل وإصابة نحو 267 من عناصر ميليشيا الحوثي، خلال تنفيذ 944 عملية استهداف لتجمعاتها وتعزيزاتها ومواقعها القتالية في عدد من الجبهات، ضمن عملية “فجر اليمن”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان نشره على منصة “إكس”، أن العمليات شملت ضربات جوية ونارية استهدفت مواقع الميليشيا وتجمعاتها ووسائلها القتالية، وأسفرت عن تدمير وإعطاب 97 آلية ومركبة قتالية وقطعة مدفعية ومنصة إطلاق، إضافة إلى تدمير مواقع وتحصينات ومرابض نيران، مشيراً إلى استمرار عمليات الرصد والتحقق لاستكمال الحصيلة.
19 غارة جوية و29 طلعة مسيّرة
ولفت النزيلي إلى أن الطيران الحربي نفذ 19 غارة جوية في جبهات مأرب وتعز وطور الباحة، بينما نفذ الطيران المسيّر 29 طلعة استهدفت مواقع قتالية وآليات وأسلحة تابعة للميليشيا.
وفي التفاصيل، أشار النزيلي إلى استمرار القوات المسلحة في التصدي لتحركات الميليشيا واستهداف مواقعها وتجمعاتها في جبهات مأرب، ومواجهة هجماتها في تعز، بمساندة المقاومة الشعبية، واستهداف مصادر نيرانهم في عدد من المحاور.
تقدم ميداني في جبهات القتال
وأضاف أن وحدات قوات الطوارئ وقوات درع الوطن تواصل مهامها في الجبهة الشمالية وجبهات الجوف، بما في ذلك تطهير المناطق المستعادة من الألغام، والتعامل مع تحركات الميليشيا، لافتاً إلى تحقيق تقدم جديد اليوم.
وفي الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، تواصل قوات درع الوطن وألوية العمالقة، بمساندة المقاومة الشعبية، عملياتها القتالية، وتمكنت من السيطرة على عدد من المواقع في بعض القطاعات، بينما تستمر المواجهات في قطاعات أخرى.
القوات اليمنية تؤكد حماية المدنيين
وأكد النزيلي استمرار القوات المسلحة في حماية المدنيين والأعيان المدنية وأداء واجبها الوطني.
وكانت القوات اليمنية أعلنت أمس تنفيذ 875 عملية استهداف لمواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي، ضمن عملية “فجر اليمن”، مشيرة إلى استمرار المواجهات في جبهات تعز ومأرب والجوف والجبهات الجنوبية والغربية.