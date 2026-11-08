القوات اليمنية تعلن مقتل وإصابة 267 من ميليشيا الحوثي في ‏جبهات عدة

عدن-سانا‏

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد، مقتل وإصابة نحو ‌‏267 ‏من عناصر ميليشيا الحوثي، خلال تنفيذ 944 عملية استهداف ‌‏لتجمعاتها وتعزيزاتها ومواقعها القتالية في عدد من الجبهات، ضمن ‌‏عملية “فجر اليمن”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد ‌‏النزيلي، في بيان نشره على منصة “إكس”، أن العمليات شملت ‌‏ضربات جوية ونارية استهدفت مواقع الميليشيا وتجمعاتها ووسائلها ‌‏القتالية، وأسفرت عن تدمير وإعطاب 97 آلية ومركبة قتالية وقطعة ‌‏مدفعية ومنصة إطلاق، إضافة إلى تدمير مواقع وتحصينات ‌‏ومرابض نيران، مشيراً إلى استمرار عمليات الرصد والتحقق ‌‏لاستكمال الحصيلة.

‏19 غارة جوية و29 طلعة مسيّرة

ولفت النزيلي إلى أن الطيران الحربي نفذ 19 غارة جوية في ‌‏جبهات مأرب وتعز وطور الباحة، بينما نفذ الطيران المسيّر 29 ‌‏طلعة استهدفت مواقع قتالية وآليات وأسلحة تابعة للميليشيا.

وفي التفاصيل، أشار النزيلي إلى استمرار القوات المسلحة في ‌‏التصدي لتحركات الميليشيا واستهداف مواقعها وتجمعاتها في ‌‏جبهات مأرب، ومواجهة هجماتها في تعز، بمساندة المقاومة ‌‏الشعبية، واستهداف مصادر نيرانهم في عدد من المحاور.

تقدم ميداني في جبهات القتال

وأضاف أن وحدات قوات الطوارئ وقوات درع الوطن تواصل ‌‏مهامها في الجبهة الشمالية وجبهات الجوف، بما في ذلك تطهير ‌‏المناطق المستعادة من الألغام، والتعامل مع تحركات الميليشيا، ‌‏لافتاً إلى تحقيق تقدم جديد اليوم.

وفي الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، تواصل قوات درع ‌‏الوطن وألوية العمالقة، بمساندة المقاومة الشعبية، عملياتها القتالية، ‌‏وتمكنت من السيطرة على عدد من المواقع في بعض القطاعات، ‌‏بينما تستمر المواجهات في قطاعات أخرى.

القوات اليمنية تؤكد حماية المدنيين

وأكد النزيلي استمرار القوات المسلحة في حماية المدنيين والأعيان ‌‏المدنية وأداء واجبها الوطني.‏

وكانت القوات اليمنية أعلنت أمس تنفيذ 875 عملية استهداف ‌‏لمواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي، ضمن عملية “فجر اليمن”، ‌‏مشيرة إلى استمرار المواجهات في جبهات تعز ومأرب والجوف ‌‏والجبهات الجنوبية والغربية.