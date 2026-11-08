العراق وتركيا يفعلان لجنة أمنية مشتركة لإنهاء وجود الجماعات المسلحة في سنجار

بغداد-أنقرة-سانا



أعلن العراق وتركيا، اليوم الأحد، عن تفعيل لجنة تنسيق أمني مشتركة للإشراف على إنهاء وجود الجماعات المسلحة في سنجار وبسط سيادة بغداد بالكامل عليها، تزامناً مع بدء أنقرة إجراءات نقل معسكر “بعشيقة-زيلكان” تدريجياً إلى الحكومة الاتحادية العراقية.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بحثت الملفات العالقة، واتفق الجانبان على مواصلة الخطوات العراقية الرامية إلى بسط سلطة الدولة بالكامل في سنجار وإنهاء وجود الجماعات المسلحة، تنفيذاً للاتفاق المبرم بين قيادتي البلدين في 23 أيلول الماضي.

وأوضح البيان أن الجانب التركي سيبدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم معسكر “بعشيقة-زيلكان” تدريجياً إلى الحكومة الاتحادية العراقية.

وأضاف أن الطرفين قررا تفعيل لجنة التنسيق الأمنية المشتركة للإشراف على تنفيذ العملية والتحقق من سيرها في سنجار.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان و رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي اتفقا في 23 أيلول الماضي على تعزيز التعاون الأمني وتسليم معسكر بعشيقة-زيلكان إلى الحكومة العراقية تدريجياً وفق آلية وجدول زمني متفق عليهما.