مقتل فلسطينيين اثنين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

‏ القدس المحتلة-سانا‏

قتل فلسطينيان اثنان أحدهما امرأة وأصيب آخرون اليوم الأحد جراء قصف الاحتلال ‏الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.‏

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر طبي في القطاع قوله: إن فلسطينيين ‏اثنين أحدهما امرأة قتلا وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، إثر استهداف مسيّرة ‏للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في محيط أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس ‏جنوب القطاع.‏

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ووفقاً لآخر احصائيات وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفع عدد ضحايا حرب ‏الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع ‏غزة منذ ‏السابع من تشرين الأول ‌‏2023 إلى ⁠74.640 قتيلاً و175.947‏جريحاً.‏

ووفقاً لإحصائية وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة ‏التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام ‌‏2023 إلى 74 ألفاً و640 قتيلاً و175 ألفاً و947 جريحاً.‏

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وكان طفل فلسطيني قتل، أمس الأول الجمعة، برصاص قوات الاحتلال في مدينة ‏خان يونس، وذلك بعد ساعات من مقتل فلسطينيين اثنين، أحدهما فتاة، متأثرين ‏بجروح أصيبا بها جراء عمليتي قصف إسرائيلي استهدفتا مدينة غزة قبل عدة أيام.‏

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