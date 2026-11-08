مقتل فلسطينيين اثنين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا
قتل فلسطينيان اثنان أحدهما امرأة وأصيب آخرون اليوم الأحد جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر طبي في القطاع قوله: إن فلسطينيين اثنين أحدهما امرأة قتلا وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، إثر استهداف مسيّرة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في محيط أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.
ووفقاً لآخر احصائيات وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74.640 قتيلاً و175.947جريحاً.
ووفقاً لإحصائية وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 إلى 74 ألفاً و640 قتيلاً و175 ألفاً و947 جريحاً.
وكان طفل فلسطيني قتل، أمس الأول الجمعة، برصاص قوات الاحتلال في مدينة خان يونس، وذلك بعد ساعات من مقتل فلسطينيين اثنين، أحدهما فتاة، متأثرين بجروح أصيبا بها جراء عمليتي قصف إسرائيلي استهدفتا مدينة غزة قبل عدة أيام.