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مصر تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى

وزارة الخارجية المصرية مصر تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى
مبنى وزارة الخارجية المصرية-القاهرة -سانا

القاهرة-سانا

أدانت مصر اليوم الأحد اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واستنكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشرته على منصة “إكس”، تكرار هذه الانتهاكات، معتبرةً أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ومساساً بحرمة المقدسات الدينية وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت رفض مصر القاطع محاولات فرض تقسيم زماني أو مكاني للمسجد الأقصى، أو تغيير وضعه التاريخي والقانوني، مطالبةً المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات.

وكانت الخارجية المصرية جددت في 26 تشرين الأول الماضي رفضها تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

وتتكرر مثل هذه الاقتحامات بشكل شبه دوري، حيث يشارك فيها وزراء في حكومة الاحتلال ومستوطنون متطرفون، ما يثير التوتر في القدس ويؤدي إلى احتجاجات فلسطينية واسعة.

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