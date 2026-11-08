مونتريال- سانا
أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن لبنان لن يقبل بوجود أي سلاح خارج إطار الجيش اللبناني، مشدداً على رفض أن يتولى أي طرف التفاوض أو المساومة باسم الدولة اللبنانية.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن رجي قوله، خلال لقاء مع أبناء الجالية اللبنانية في مدينة مونتريال الكندية: “إن استعادة لبنان دوره الاقتصادي والثقافي والاستشفائي تتطلب حصر القرار الاستراتيجي وقرار الحرب والسلم بيد الدولة”، مؤكداً أن لبنان بات لديه رئيس جديد وحكومة جديدة، وأنه لا عودة إلى الوراء، وأن الدبلوماسية اللبنانية استعادت استقلالية قرارها.
وأشار رجي إلى أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارات شجاعة تتعلق بحصر السلاح بيد القوى الشرعية، معتبراً أن الأنشطة الأمنية والعسكرية للمنظمات غير الشرعية تشكل أعمالاً خارجة عن للقانون، ومؤكداً استمرار التوجه نحو تنفيذ هذه القرارات.
وفي سياق آخر، كشف رجي أنه بحث مع مسؤولين كنديين سبل استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان وكندا، والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون ذلك، معلناً قرب إتاحة إصدار جوازات السفر البيومترية في كندا.
وكانت الحكومة اللبنانية أقرت في الثاني من آذار الماضي حزمة قرارات تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، تضمنت حظر أي نشاط عسكري أو أمني لميليشيا حزب الله، وإلزامها بتسليم سلاحها إلى الدولة.
وزير الخارجية اللبناني: لا سلاح خارج إطار الجيش