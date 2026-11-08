وزير الخارجية اللبناني: لا سلاح خارج إطار الجيش

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مونتريال- سانا‏

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أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن لبنان لن يقبل بوجود أي سلاح خارج ‏إطار الجيش اللبناني، مشدداً على رفض أن يتولى أي طرف التفاوض أو المساومة ‏باسم الدولة اللبنانية.‏

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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن رجي قوله، خلال لقاء مع أبناء الجالية اللبنانية في ‏مدينة مونتريال الكندية: “إن استعادة لبنان دوره الاقتصادي والثقافي والاستشفائي ‏تتطلب حصر القرار الاستراتيجي وقرار الحرب والسلم بيد الدولة”، مؤكداً أن لبنان ‏بات لديه رئيس جديد وحكومة جديدة، وأنه لا عودة إلى الوراء، وأن الدبلوماسية ‏اللبنانية استعادت استقلالية قرارها.‏

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وأشار رجي إلى أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارات شجاعة تتعلق بحصر السلاح بيد ‏القوى الشرعية، معتبراً أن الأنشطة الأمنية والعسكرية للمنظمات غير الشرعية تشكل ‏أعمالاً خارجة عن للقانون، ومؤكداً استمرار التوجه نحو تنفيذ هذه القرارات.‏

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وفي سياق آخر، كشف رجي أنه بحث مع مسؤولين كنديين سبل استئناف الرحلات ‏الجوية المباشرة بين لبنان وكندا، والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون ذلك، ‏معلناً قرب إتاحة إصدار جوازات السفر البيومترية في كندا.‏

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وكانت الحكومة اللبنانية أقرت في الثاني من آذار الماضي حزمة قرارات تهدف إلى ‏تعزيز سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، تضمنت حظر أي نشاط عسكري أو أمني ‏لميليشيا حزب الله، وإلزامها بتسليم سلاحها إلى الدولة.‏