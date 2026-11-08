أردوغان وعلييف يؤكدان متانة التحالف التركي الأذربيجاني

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الأحد، متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددين على أن الروابط التاريخية والأخوية بين أنقرة وباكو ستظل راسخة، ولن تنجح محاولات إضعافها.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله خلال مؤتمر صحفي مع علييف في مدينة شوشة بإقليم قره باغ: “إن العلاقات التركية الأذربيجانية اجتازت اختبارات عديدة عبر التاريخ”، مشيراً إلى أن “إعلان شوشة عام 2021 أسهم في تعزيز التعاون والتحالف بين البلدين”.

وأضاف أن شعار “شعب واحد في دولتين” يجسد وحدة المصير والروابط التاريخية بين الشعبين، مؤكداً استمرار دعم تركيا لأذربيجان في جهودها لإعادة إعمار إقليم قره باغ وإرساء سلام دائم في جنوب القوقاز.

باكو لن تنسى دعم أنقرة ‏

من جانبه، وصف علييف وحدة تركيا وأذربيجان بأنها “أبدية ولا تتزعزع”، مؤكداً أن “باكو لن تنسى دعم أنقرة”.

وشهدت العلاقات التركية الأذربيجانية تطوراً ملحوظاً في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وخصوصاً خلال السنوات الأخيرة.

وشكّل إعلان شوشة الموقع في حزيران 2021، محطة مفصلية في مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين، إذ نص على تعزيز التحالف والتنسيق الأمني والعسكري، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.