نادي الأسير الفلسطيني: 80% من الأسرى في السجون الإسرائيلية مصابون بالجرب

واشنطن -سانا‏

كشف نادي الأسير الفلسطيني أن نحو 80% من الأسرى والأسيرات في السجون ‏الإسرائيلية، بينهم أطفال، يعانون من مرض الجرب، في ظل نقص الملابس وغياب ‏العلاج، بالتزامن مع استمرار عمليات الاقتحام والقمع وتدهور الأوضاع الصحية ‏والمعيشية داخل السجون.‏

‏ وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم الأحد، أنه استند إلى زيارات طواقمه ‏القانونية لعشرات الأسرى خلال تشرين الأول الماضي ومطلع تشرين الثاني الحالي، و‏أن الإفادات وثّقت تكرار اقتحام الأقسام باستخدام الأسلحة والكلاب البوليسية، ‏والاعتداء بالضرب وإطلاق الرصاص المطاطي والغاز، ما أسفر عن إصابات ‏وكسور وحروق.‏

وأشار إلى أن الأوضاع الصحية تتفاقم بفعل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ‏وحرمان المرضى والجرحى من الرعاية اللازمة، فضلاً عن الاكتظاظ وسحب ‏الفرشات ونقص الغذاء والملابس، مؤكداً أن الأسيرات يعانين أيضاً من انتشار الجرب ‏والحكة الشديدة والحرمان من الاحتياجات الصحية الأساسية.‏

وأضاف أن بعض الأسرى يحتاجون إلى عمليات جراحية، بينما أفاد آخرون بتعرضهم ‏لإصابات خلال عمليات القمع، بينها قطع في أوتار اليد وكسور في الأسنان وكدمات ‏في أنحاء الجسم.‏

وبحسب المعطيات التي أوردها النادي، يتجاوز عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية ‌‏9300، بينهم نحو 90 أسيرة، مطالباً المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لمتابعة ‏أوضاعهم.‏

وتأتي هذه المعطيات في ظل تزايد التقارير الحقوقية الفلسطينية بشأن تدهور الأوضاع ‏الصحية والمعيشية للأسرى داخل السجون الإسرائيلية منذ اندلاع حرب الإبادة على ‏قطاع غزة في تشرين الأول 2023، وسط شكاوى متكررة من الاكتظاظ ونقص ‏الغذاء والرعاية الطبية والملابس.‏