نادي الأسير الفلسطيني: 80% من الأسرى في السجون الإسرائيلية مصابون بالجرب

واشنطن -سانا
كشف نادي الأسير الفلسطيني أن نحو 80% من الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية، بينهم أطفال، يعانون من مرض الجرب، في ظل نقص الملابس وغياب العلاج، بالتزامن مع استمرار عمليات الاقتحام والقمع وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية داخل السجون.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم الأحد، أنه استند إلى زيارات طواقمه القانونية لعشرات الأسرى خلال تشرين الأول الماضي ومطلع تشرين الثاني الحالي، وأن الإفادات وثّقت تكرار اقتحام الأقسام باستخدام الأسلحة والكلاب البوليسية، والاعتداء بالضرب وإطلاق الرصاص المطاطي والغاز، ما أسفر عن إصابات وكسور وحروق.
وأشار إلى أن الأوضاع الصحية تتفاقم بفعل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وحرمان المرضى والجرحى من الرعاية اللازمة، فضلاً عن الاكتظاظ وسحب الفرشات ونقص الغذاء والملابس، مؤكداً أن الأسيرات يعانين أيضاً من انتشار الجرب والحكة الشديدة والحرمان من الاحتياجات الصحية الأساسية.
وأضاف أن بعض الأسرى يحتاجون إلى عمليات جراحية، بينما أفاد آخرون بتعرضهم لإصابات خلال عمليات القمع، بينها قطع في أوتار اليد وكسور في الأسنان وكدمات في أنحاء الجسم.
وبحسب المعطيات التي أوردها النادي، يتجاوز عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية 9300، بينهم نحو 90 أسيرة، مطالباً المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لمتابعة أوضاعهم.
وتأتي هذه المعطيات في ظل تزايد التقارير الحقوقية الفلسطينية بشأن تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية للأسرى داخل السجون الإسرائيلية منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في تشرين الأول 2023، وسط شكاوى متكررة من الاكتظاظ ونقص الغذاء والرعاية الطبية والملابس.