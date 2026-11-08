اصطدام طائرة صغيرة بشاحنة أثناء هبوطها اضطرارياً على طريق سريع في ‏فلوريدا

فلوريدا-سانا

اصطدمت طائرة صغيرة بشاحنة أثناء هبوطها اضطرارياً على طريق سريع في ولاية فلوريدا الأمريكية، ما تسبب بأضرار لكل من الطائرة والشاحنة دون سقوط ضحايا.



ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن مكتب شرطة مقاطعة “لي” قوله: إن “طيارين اثنين كانا على متن طائرة صغيرة من طراز “سيسنا 172” عندما واجها عطلاً ميكانيكياً مفاجئاً في المحرك بعد نحو 50 دقيقة من إقلاعها من “سبرينغ” فقاما بمحاولة يائسة للهبوط اضطرارياً على طريق بايشور في “فورت مايرز” بولاية فلوريدا، وأجبرا على الهبوط وسط حركة المرور”.



وأوضح أنه “أثناء ملامسة الطائرة للإسفلت قرب الطريق السريع ارتطم جناحها بالجزء الخلفي لشاحنة صغيرة تسير في نفس الاتجاه ما عرض الطائرة لأضرار هيكلية بالغة شملت تحطم الجناح الأيمن نتيجة ارتطامه بالشاحنة، إضافة إلى أضرار في مقدمة الطائرة وجسمها السفلي أثناء استقرارها على الطريق، فيما دمر سقف الهيكل الخلفي للشاحنة وتحطم زجاجها”، مؤكداً نجاة الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة.



وتواصل السلطات الفيدرالية تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث.



وكانت طائرة خاصة من طراز “Learjet 60” تحطمت في مقاطعة “بالم بيتش” بولاية فلوريدا في الأول من تشرين الثاني الجاري، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الـ 9 الذين كانوا على متنها.

