غينيا تعتقل 1263 شخصاً في حملة ضد التعدين غير القانوني للذهب

كوناكري-سانا

أعلنت السلطات في غينيا اليوم الأحد توقيف 1263 شخصاً في منطقة سيغيري الغنية بالذهب شمال شرقي البلاد، ضمن حملة أمنية تستهدف عمليات التنقيب والتعدين غير المرخص.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارتي الدفاع والأمن في غينيا قولهما في بيان مشترك: إن الموقوفين ينحدرون من جنسيات إفريقية مختلفة، مشيرتين إلى أن الحملة تستهدف الحد من انتشار أنشطة استخراج الذهب خارج الأطر القانونية.

وجاءت الحملة عقب دخول قرار حظر الأنشطة التعدينية غير المنظمة حيز التنفيذ في الثاني من تشرين الثاني الجاري.

وتُعد غينيا من الدول الإفريقية الغنية بالثروات المعدنية، وفي مقدمتها الذهب والبوكسيت، ويشكل قطاع التعدين أحد أبرز مصادر النشاط الاقتصادي والإيرادات في البلاد.

وتواجه السلطات تحديات متزايدة بسبب انتشار التعدين التقليدي غير المرخص، الذي يرتبط بمخاطر بيئية تشمل تدهور الأراضي وتلوث الأنهار والمجاري المائية، فضلاً عن صعوبة مراقبة أنشطة التنقيب في المناطق النائية والحدودية.