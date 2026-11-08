مصر.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 88 في تصادم قطارين بالجيزة

القاهرة-سانا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأُصيب 88 آخرون، جراء تصادم قطارين للركاب في محافظة الجيزة المصرية، اليوم الأحد، ما أدى إلى خروج عدد من العربات عن السكة الحديدية، وفق حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة والسكان المصرية.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر منصة “إكس”، أن 72 سيارة إسعاف شاركت في نقل المصابين وإخلائهم، حيث نُقل 49 مصاباً إلى مستشفى الواسطى، و29 إلى مستشفى العياط، و10 إلى مستشفى أطفيح، بينما جرى نقل جثمانين إلى مستشفى الواسطى، وجثمان إلى مستشفى أطفيح، بينما بقي جثمان آخر في موقع الحادث.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت وقوع تصادم بين القطار رقم 134 “تحيا مصر” المتجه من الجيزة إلى الفيوم، ومؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة.

وأشارت الهيئة إلى دفع فرق الطوارئ والأوناش إلى موقع الحادث لرفع آثاره وتحريك العربات، والعمل على استعادة حركة القطارات وانتظامها على خط القاهرة – السد العالي في الاتجاهين.

وتواصل وزارة الصحة متابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وتُعد شبكة السكك الحديدية المصرية ثاني أقدم شبكة في العالم بعد بريطانيا، والأقدم في أفريقيا والشرق الأوسط. ويُصنّف حادث قطار الصعيد عام 2002 بأنه الأسوأ في تاريخ السكك الحديدية المصرية، إذ أسفر عن وفاة 361 شخصاً رسمياً، إثر اندلاع حريق في أحد القطارات.