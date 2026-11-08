مقتل يمنيين اثنين باستهداف ميليشيا الحوثي سيارة إسعاف جنوب شرق تعز

عدن-سانا

قتل مدنيان يمنيان اثنان، وأصيب ثالث جراء استهداف ميليشيا الحوثي اليوم الأحد، سيارة إسعاف جنوب شرق محافظة تعز، أثناء نقلها جريحاً لتلقي العلاج.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصادر محلية وطبية قولها: إن “ميليشيا الحوثي استهدفت سيارة الإسعاف بوابل من النيران أثناء مرورها في الطريق العام بمنطقة العاوات غربي منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم، ما أسفر عن مقتل الجريح الذي كانت تقله ووالده، وإصابة أحد أفراد الطاقم الإسعافي”، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء الثالث ضد سيارات الإسعاف خلال أدائها مهامها الإنسانية.



وأضافت المصادر: “إن الاستهداف نفذته ميليشيا الحوثي من مواقعها في أطراف منطقة السينة، وذلك باستخدام أسلحة القناصة وسلاح معدل، ما أدى إلى محاصرة وتضرر سيارة الإسعاف وتعذر انتشال الضحايا في ظل استمرار التهديد الناري، الأمر الذي استدعى وصول فريق إسعافي آخر من أعلى جبل صبر للمساعدة في انتشالهم”.



وكان مدنيان يمنيان، أحدهما امرأة، أصيبا جراء قصف شنّته ميليشيا الحوثي مساء أمس السبت، واستهدف مناطق سكنية في محافظة تعز.