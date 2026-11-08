مصرع 10 أشخاص بينهم 5 أطفال بسقوط سيارة في بحيرة بالبرازيل

برازيليا-سانا

لقي عشرة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، مصرعهم إثر سقوط سيارة في بحيرة بمنطقة بارا مانسا جنوب شرق البرازيل، وفقاً لما أعلنته السلطات المحلية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة فرانس برس، أن الحادث وقع على بُعد نحو 140 كيلومتراً من مدينة ريو دي جانيرو، حيث فارق جميع ركاب السيارة الحياة قبل انتشالهم من المياه.

وشارك نحو 30 من عناصر الإطفاء، بينهم غواصان، في عمليات انتشال جثامين الضحايا، فيما باشرت الشرطة المحلية تحقيقاً ميدانياً لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه.

وكانت ولاية ريو دي جانيرو شهدت أمس السبت، هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وغمر عدد من الطرق بالمياه، ولا سيما في المناطق السياحية والأحياء الساحلية، بينها كوباكابانا.

وتتسبب الأمطار الموسمية الغزيرة في البرازيل بفيضانات مفاجئة وانزلاقات أرضية وحوادث مرورية، وخصوصاً في المناطق التي تعاني ضعف تصريف مياه الأمطار، ما يشكل تحدياً متكرراً أمام أجهزة الطوارئ والسلطات المحلية.