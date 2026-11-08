التحالف يعلن تدمير منصتي صواريخ لميليشيا الحوثي في صعدة

الرياض-سانا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تدمير منصتي إطلاق صواريخ باليستية تابعتين لميليشيا الحوثي في محافظة صعدة، استخدمتا في محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان نشره عبر منصة “إكس”: إن قوات التحالف دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة، استخدمتهما ميليشيا الحوثي في محاولة الاعتداء على الرياض اليوم.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أعلن، في وقت سابق اليوم، تعرض أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو في العاصمة الرياض لمحاولة اعتداء، ما أدى إلى سقوط شظايا على المبنى ووقوع أضرار محدودة.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة وخمسة صواريخ أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.