الأحد 8 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: التحالف يعلن تدمير منصتي صواريخ لميليشيا الحوثي في صعدة
بحث
بحث
sana-logo-mobile

التحالف يعلن تدمير منصتي صواريخ لميليشيا الحوثي في صعدة

photo 2026 10 07 08 01 28 860x645 1 1 3 1 التحالف يعلن تدمير منصتي صواريخ لميليشيا الحوثي في صعدة
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف-منصة إكس

الرياض-سانا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تدمير منصتي إطلاق صواريخ باليستية تابعتين لميليشيا الحوثي في محافظة صعدة، استخدمتا في محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان نشره عبر منصة “إكس”: إن قوات التحالف دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة، استخدمتهما ميليشيا الحوثي في محاولة الاعتداء على الرياض اليوم.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أعلن، في وقت سابق اليوم، تعرض أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو في العاصمة الرياض لمحاولة اعتداء، ما أدى إلى سقوط شظايا على المبنى ووقوع أضرار محدودة.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة وخمسة صواريخ أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

وزيرا خارجية قطر والأردن يبحثان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة
ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 69,775 فلسطينياً
تقرير: ركام غزة يعرقل مسار إعادة الإعمار وسط إمكانيات محدودة ودمار غير مسبوق
الدول الأوروبية تطرح على واشنطن خطة سلام بديلة لأوكرانيا وتؤكد على سيادتها
التصعيد مستمر.. إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات.. ولبنان والخليج في مرمى النيران
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار