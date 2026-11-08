قطر والبرلمان العربي يدينان اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية

الدوحة- القاهرة-سانا

أدانت دولة قطر والبرلمان العربي، اليوم الأحد، الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على السعودية، مؤكدين أنها تشكل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته على منصة “إكس”: إن هذه الاعتداءات تمثل سلوكاً عدوانياً واستهتاراً مرفوضاً بأرواح المدنيين، وانتهاكاً سافراً لسيادة السعودية وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي.

وشددت الوزارة على رفض دولة قطر القاطع للاعتداءات على الأعيان المدنية والمدنيين، مؤكدةً ضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال غير المسؤولة.

وجددت الوزارة تضامن بلادها الكامل مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدةً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانبه، أكد البرلمان العربي في بيان نشره على منصة “إكس” أن استمرار هذه الاعتداءات لا يمثل انتهاكاً لسيادة المملكة وأمنها فحسب، بل يشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها وإمدادات الطاقة العالمية، فضلاً عن كونه انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ودعا البرلمان المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية، واتخاذ موقف دولي حازم إزاء هذه الاعتداءات، بما يضمن عدم تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما أشاد بيقظة وكفاءة القوات السعودية وقوات التحالف، وما أظهرته من جاهزية عالية في التصدي لهذه الاعتداءات وإحباطها، مؤكداً أنها لن تنال من أمن المملكة واستقرارها، ولن تثنيها عن مواصلة دورها المحوري في دعم أمن المنطقة واستقرارها.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض، وصاروخاً آخر باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية.