الكويت ومصر تؤكدان تضامنهما مع السعودية وتدينان اعتداءات ميليشيا الحوثي

الكويت- القاهرة-سانا



جددت الكويت ومصر اليوم الأحد تضامنهما مع المملكة العربية السعودية، ووقوفهما إلى جانبها في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي، وإدانتهما محاولات استهداف مناطق في المملكة والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.



وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان عبر منصة “إكس”، رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، التي تشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأرواح المدنيين، وتقوض استقرار المنطقة.



وجددت الوزارة تضامن الكويت المطلق مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها في جميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



من جانبها، أكدت وزارة الخارجية المصرية، تضامن مصر الكامل مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها في جميع الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها وسيادتها وحماية مواطنيها وصون مصالحها.



وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق اليوم أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض، وصاروخاً آخر باتجاه المنطقة الشرقية في المملكة.