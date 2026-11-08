قمة المناخ “كوب31” تنطلق غداً في مدينة أنطاليا التركية‏

أنقرة-سانا

تنطلق في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، غداً الإثنين، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ‌‌‏”كوب31″، بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن منظمات المجتمع ‌‏المدني وأكاديميين من أنحاء العالم.‏

وذكرت وكالة الأنباء التركية “الأناضول” أن تركيا تستضيف المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى ‌‌‏20 تشرين الثاني الجاري، تحت شعار “مؤتمر المستقبل.. مؤتمر التنفيذ”، بهدف تعزيز التعاون ‌‏الدولي وتحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات ملموسة.‏

وتم تجهيز مساحة تبلغ نحو 1.1 مليون متر مربع لاستضافة المؤتمر، موزعة بين منطقتين، ‌‌‏”الزرقاء” للمفاوضات الرسمية، و”الخضراء” للأنشطة المجتمعية. ‏

كما خصصت السلطات التركية نحو 28 ألف عنصر أمني لتأمينه، و630 حافلة منخفضة ‌‏الانبعاثات لنقل المشاركين، إلى جانب تجهيزات طبية للاستجابة للحالات الطارئة. ‏

وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني شارك في الاجتماع التحضيري ‌‏لاستضافة مؤتمر “كوب31″، الذي عُقد في مدينة أنطاليا التركية في أيار الماضي، بحضور ‌‏القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة فادي القاسم.‏

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وتُعدّ قمة المناخ من أبرز المؤتمرات الدولية المعنية بالتغير المناخي، وتُعقد سنوياً بمشاركة أكثر ‌‏من 190 دولة، وركزت نسخة العام الماضي “كوب30″، التي استضافتها مدينة بيليم البرازيلية، ‌‏على خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.‏