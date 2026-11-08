قمة المناخ “كوب31” تنطلق غداً في مدينة أنطاليا التركية‏

أنقرة-سانا
تنطلق في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، غداً الإثنين، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ”كوب31″، بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأكاديميين من أنحاء العالم.
وذكرت وكالة الأنباء التركية “الأناضول” أن تركيا تستضيف المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 20 تشرين الثاني الجاري، تحت شعار “مؤتمر المستقبل.. مؤتمر التنفيذ”، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات ملموسة.
وتم تجهيز مساحة تبلغ نحو 1.1 مليون متر مربع لاستضافة المؤتمر، موزعة بين منطقتين، ”الزرقاء” للمفاوضات الرسمية، و”الخضراء” للأنشطة المجتمعية.
كما خصصت السلطات التركية نحو 28 ألف عنصر أمني لتأمينه، و630 حافلة منخفضة الانبعاثات لنقل المشاركين، إلى جانب تجهيزات طبية للاستجابة للحالات الطارئة.
وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني شارك في الاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر “كوب31″، الذي عُقد في مدينة أنطاليا التركية في أيار الماضي، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة فادي القاسم.
وتُعدّ قمة المناخ من أبرز المؤتمرات الدولية المعنية بالتغير المناخي، وتُعقد سنوياً بمشاركة أكثر من 190 دولة، وركزت نسخة العام الماضي “كوب30″، التي استضافتها مدينة بيليم البرازيلية، على خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.