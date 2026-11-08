حرب مسيّرات وقصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا يوقع ضحايا من الجانبين ‏

كييف-موسكو-سانا
شهدت روسيا وأوكرانيا موجة قصف متبادل وحرب مسيرات مكثفة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين وتدمير منشآت حيوية وعسكرية، حيث أسقطت الدفاعات الجوية في كلا البلدين مئات الطائرات المسيرة فوق مدن أوكرانية ومقاطعات روسية.
وأعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، إسقاط وتحييد 137 طائرة مسيّرة من أصل 164 أطلقتها القوات الروسية باتجاه أراضيها منذ مساء أمس.
وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرينفورم” نقلاً عن مصادر عسكرية وحكومية، بسقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة جراء موجة قصف روسي جديدة، حيث أعلن رئيس الإدارة العسكرية لولاية دونيتسك، فاديم فيلاشكين، مقتل خمسة مدنيين وإصابة خمسة آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
كما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا، سيرهي ليساك، عن مقتل شخص وتضرر منشآت للبنية التحتية، إثر هجوم استهدف المدينة، في حين أكدت الهيئة الحكومية لحالات الطوارئ إصابة شخص وتضرر مبانٍ ومنازل سكنية وسط مدينة خميلنيتسكي، جراء هجوم بطائرة مسيّرة.
ضربات روسية تطال منشآت بأوكرانيا
وذكر رئيس الإدارة العسكرية لولاية ريفني شمال غرب أوكرانيا، أولكسندر كوفال، أن هجوماً روسياً بطائرة مسيّرة الليلة الماضية أسفر عن تدمير مبنى واندلاع حريق داخل منشأة صناعية مدنية في منطقة سارني.
وفي السياق ذاته، أعلنت شركة “دي.تي.إي.كيه” الأوكرانية للكهرباء أن هجوماً روسياً استهدف منشآت طاقة حيوية في منطقة دنيبروبتروفسك شرق أوكرانيا خلال الليل، ما تسبب في أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 600 ألف شخص.
بالمقابل، تحدث حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، ألكسندر شوفايف، عن مقتل مدني وإصابة 3 آخرين جراء 138 هجوماً أوكرانياً على المقاطعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيراً إلى إسقاط وتعطيل 106 مسيّرات أوكرانية في أجوائها.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت خلال الليل محطة كهرباء فرعية قرب بلدة بيلوشيتسي في مقاطعة جيتومير، والتي كانت تزود مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية بالطاقة الكهربائية، إضافة إلى استهداف سفينة حاويات في البحر الأسود جنوب غربي أوديسا كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا.
كما أكدت الوزارة أن منظوماتها تمكنت من اعتراض وتدمير 142 طائرة مسيّرة فوق عدة مناطق، في حين أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، ألكسندر خينشتين، عن إسقاط 267 مسيّرة أوكرانية أخرى فوق المقاطعة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيراً إلى قيام القوات الأوكرانية باستهداف المناطق التي تم إجلاء سكانها بالمدفعية.
وتسعى موسكو لتكثيف ضرباتها الموجهة ضد البنية التحتية للطاقة الأوكرانية لتقويض قدرات كييف التصنيعية والدفاعية، بالتزامن مع تشديد الرقابة العسكرية على خطوط الإمداد عبر البحر الأسود، في المقابل تعتمد أوكرانيا بشكل متزايد على سلاح المسيّرات بعيدة المدى لضرب العمق والمقاطعات الحدودية الروسية، في محاولة لنقل عبء الحرب إلى الداخل الروسي.