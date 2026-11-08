حرب مسيّرات وقصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا يوقع ضحايا من الجانبين ‏

كييف-موسكو-سانا‏

شهدت روسيا وأوكرانيا موجة قصف متبادل وحرب مسيرات مكثفة، أسفرت عن سقوط قتلى ‏وجرحى من الجانبين وتدمير منشآت حيوية وعسكرية، حيث أسقطت الدفاعات الجوية في كلا ‏البلدين مئات الطائرات المسيرة فوق مدن أوكرانية ومقاطعات روسية.‏

وأعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، إسقاط وتحييد 137 طائرة مسيّرة من ‏أصل ‌‏164 أطلقتها القوات الروسية باتجاه أراضيها منذ مساء أمس.‏

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرينفورم” نقلاً عن مصادر عسكرية وحكومية، بسقوط ‏ضحايا وأضرار مادية واسعة جراء موجة قصف روسي جديدة، حيث أعلن رئيس الإدارة ‏العسكرية لولاية دونيتسك، فاديم فيلاشكين، مقتل خمسة مدنيين وإصابة خمسة آخرين خلال ‏الساعات الأربع والعشرين الماضية.‏

كما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا، سيرهي ليساك، عن مقتل شخص وتضرر منشآت ‏للبنية التحتية، إثر هجوم استهدف المدينة، في حين أكدت الهيئة الحكومية لحالات الطوارئ إصابة ‏شخص وتضرر مبانٍ ومنازل سكنية وسط مدينة خميلنيتسكي، جراء هجوم بطائرة مسيّرة.‏

‏ضربات روسية تطال منشآت بأوكرانيا ‏

وذكر رئيس الإدارة العسكرية لولاية ريفني شمال غرب أوكرانيا، أولكسندر كوفال، أن هجوماً ‏روسياً بطائرة مسيّرة الليلة الماضية أسفر عن تدمير مبنى واندلاع حريق داخل منشأة صناعية ‏مدنية في منطقة سارني.‏

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة “دي.تي.إي.كيه” الأوكرانية للكهرباء أن هجوماً روسياً استهدف ‏منشآت طاقة حيوية في منطقة دنيبروبتروفسك شرق أوكرانيا خلال الليل، ما تسبب في أضرار ‏جسيمة بالبنية التحتية وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 600 ألف شخص.‏

بالمقابل، تحدث حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، ألكسندر شوفايف، عن مقتل مدني ‏وإصابة 3 ‏آخرين جراء 138 هجوماً أوكرانياً على المقاطعة خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية، مشيراً إلى ‏إسقاط وتعطيل 106 مسيّرات أوكرانية في أجوائها.‏

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت خلال الليل محطة كهرباء فرعية قرب بلدة ‏بيلوشيتسي في مقاطعة جيتومير، والتي كانت تزود مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية ‏بالطاقة الكهربائية، إضافة إلى استهداف سفينة حاويات في البحر الأسود جنوب غربي أوديسا ‏كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا.‏

كما أكدت الوزارة أن منظوماتها تمكنت من اعتراض وتدمير 142 طائرة مسيّرة فوق عدة ‏مناطق، في حين أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، ألكسندر خينشتين، عن إسقاط 267 ‏مسيّرة أوكرانية أخرى فوق المقاطعة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيراً إلى قيام القوات ‏الأوكرانية باستهداف المناطق التي تم إجلاء سكانها بالمدفعية.‏

وتسعى موسكو لتكثيف ضرباتها الموجهة ضد البنية التحتية للطاقة الأوكرانية لتقويض قدرات ‏كييف التصنيعية والدفاعية، بالتزامن مع تشديد الرقابة العسكرية على خطوط الإمداد عبر البحر ‏الأسود، في المقابل تعتمد أوكرانيا بشكل متزايد على سلاح المسيّرات بعيدة المدى لضرب العمق ‏والمقاطعات الحدودية الروسية، في محاولة لنقل عبء الحرب إلى الداخل الروسي.‏

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