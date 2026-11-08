هيئة بحرية بريطانية: تعرض ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (‏UKMTO‏)، اليوم الأحد، عن تعرض ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها تلقت بلاغاً يفيد بإصابة ناقلة نفط على بعد 8 أميال بحرية شمال غرب ولاية خصب ما أدى الى اشتعالها، لافتة إلى أنه تم إجلاء طاقمها.

ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء الإبحار، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه ريثما يتم إجراء تحقيق بالحادثة.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (‏UKMTO‏)، أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، عن تعرض ‏سفينة شحن لهجوم في خليج عمان.‏