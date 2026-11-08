الأحد 8 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: هيئة بحرية بريطانية: تعرض ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان
بحث
بحث
sana-logo-mobile

هيئة بحرية بريطانية: تعرض ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان

Logo of the United Kingdom Maritime Trade Operations UKMTO. Photo Reuters هيئة بحرية بريطانية: تعرض ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان
شعار هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية-لندن-رويترز

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (‏UKMTO‏)، اليوم الأحد، عن تعرض ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها تلقت بلاغاً يفيد بإصابة ناقلة نفط على بعد 8 أميال بحرية شمال غرب ولاية خصب ما أدى الى اشتعالها، لافتة إلى أنه تم إجلاء طاقمها.

ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء الإبحار، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه ريثما يتم إجراء تحقيق بالحادثة.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (‏UKMTO‏)، أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، عن تعرض ‏سفينة شحن لهجوم في خليج عمان.‏

اختطاف ناقلة نفط قبالة السواحل اليمنية واقتيادها نحو الصومال
قطر وتركيا تدعوان إلى الحكمة وتغليب لغة العقل لاحتواء التصعيد في المنطقة
وزيرا خارجية الإمارات والهند يبحثان تداعيات الاعتداءات الإيرانية على المنطقة
وزيرا الخارجية السعودي والأردني يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع الإقليمية
بعد أكثر من 30 عاماً.. الأمم المتحدة تنهي مهمة بعثتها السياسية في ‏الصومال
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار