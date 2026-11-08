إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية ‏واعتقال 6 آخرين

القدس المحتلة-سانا
أصيب فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، فيما اعتقلت 6 فلسطينيين في عدة مناطق من الضفة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وانتشرت في حي كفر سابا، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة أحدهم.
كما اعتقلت 4 فلسطينيين في محافظة جنين، واثنين آخرين من قرية كفر قليل جنوب نابلس، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الخميس الماضي 42 فلسطينياً، وهدمت عدة مبانٍ سكنية خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية.