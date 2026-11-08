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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية ‏واعتقال 6 آخرين

000009.jpg adbd79a6 01d2 423b a727 57776bd1de47 إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية ‏واعتقال 6 آخرين
سيارة الهلال الأحمر الفلسطيني تسعف شخص بالضفة الغربية أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي-8-11-2026-وفا

القدس المحتلة-سانا‏

أصيب فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، فيما اعتقلت 6 ‏فلسطينيين في عدة مناطق من الضفة.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال ‏اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وانتشرت في حي ‏كفر سابا، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين، ما ‏أسفر عن إصابة أحدهم. ‏

كما اعتقلت 4 فلسطينيين في محافظة جنين، واثنين آخرين من ‏قرية كفر قليل جنوب نابلس، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها ‏والعبث بمحتوياتها.‏

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الخميس الماضي 42 ‏فلسطينياً، وهدمت عدة مبانٍ سكنية خلال اقتحامها مناطق ‏متفرقة في الضفة الغربية.‏

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